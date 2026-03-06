Beef.com startet einen Infrastrukturplan zum Aufbau des digitalen Rückgrats einer Lebensmittelwirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Viehzüchter orientiert

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/beef-com/9385451-en-beef-com-launches-digital-network-for-global-beef-industry

CANYON, Texas, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Beef.com, die kategorieprägende globale Domain, die von Texas Slim erworben wurde, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die erste dedizierte digitale Infrastruktur für die globale Rindfleischindustrie aufbaut. Ziel ist es, Viehzüchter erstmals in großem Maßstab direkt an Preisbildung, Zahlungsabwicklung und Markt-Settlement anzubinden.

Hier geht es nicht um den Start einer E-Commerce-Plattform. Es geht um den Aufbau einer Infrastruktur.

Amerikanische Viehzüchter arbeiten in einem System, das gegen sie aufgebaut wurde – undurchsichtige Preisgestaltung, langsame Zahlungen und Zwischenhändler, die bei jedem Schritt ihre Gewinnspanne abschöpfen. Beef.com wird aufgebaut, um diese Struktur zu verändern, nicht um sie zu umgehen.

Die Plattform soll etwas leisten, was es in der Rindfleischindustrie bisher nicht gab: eine einzige, transparente Ebene, auf der Produkte bewegt, Preise überprüft und Viehzüchter schneller bezahlt werden, gestützt auf reale Vermögenswerte.

Beef.com spricht derzeit institutionelle Investoren, Infrastrukturinvestoren, Fintech-Partner sowie Akteure aus der Agrarwirtschaft an, um sie für die Beteiligung an der Umsetzung von Phase I zu gewinnen.

Plattform-Architektur

Die Architektur von Beef.com ist wie folgt aufgebaut:

Ein Echtzeit-Rindfleischindex für eine transparente Preisfindung

Ein Rancher-Direct-Routing-System zur Verringerung von Engpässen bei Zwischenhändlern

Eine digital gesicherte Abwicklungsebene, die die Zahlungszyklen komprimiert

Eine strategische Rindfleischreserve zur Abfederung von Versorgungsengpässen

Ein digitales Herkunftssystem zur Überprüfung von Ursprungs- und Produktionsdaten

Bei entsprechender Skalierung fungiert die Plattform als Infrastruktur auf Börsenniveau und unterstützt Routing, Liquiditätsmanagement sowie die Koordination von Reserven.