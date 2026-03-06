    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beef.com startet einen Infrastrukturplan zum Aufbau des digitalen Rückgrats einer Lebensmittelwirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Viehzüchter orientiert

    CANYON, Texas, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Beef.com, die kategorieprägende globale Domain, die von Texas Slim erworben wurde, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die erste dedizierte digitale Infrastruktur für die globale Rindfleischindustrie aufbaut. Ziel ist es, Viehzüchter erstmals in großem Maßstab direkt an Preisbildung, Zahlungsabwicklung und Markt-Settlement anzubinden.

    Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/beef-com/9385451-en-beef-com-launches-digital-network-for-global-beef-industry   

    Hier geht es nicht um den Start einer E-Commerce-Plattform. Es geht um den Aufbau einer Infrastruktur.

    Amerikanische Viehzüchter arbeiten in einem System, das gegen sie aufgebaut wurde – undurchsichtige Preisgestaltung, langsame Zahlungen und Zwischenhändler, die bei jedem Schritt ihre Gewinnspanne abschöpfen. Beef.com wird aufgebaut, um diese Struktur zu verändern, nicht um sie zu umgehen.

    Die Plattform soll etwas leisten, was es in der Rindfleischindustrie bisher nicht gab: eine einzige, transparente Ebene, auf der Produkte bewegt, Preise überprüft und Viehzüchter schneller bezahlt werden, gestützt auf reale Vermögenswerte.

    Beef.com spricht derzeit institutionelle Investoren, Infrastrukturinvestoren, Fintech-Partner sowie Akteure aus der Agrarwirtschaft an, um sie für die Beteiligung an der Umsetzung von Phase I zu gewinnen.

    Plattform-Architektur

    Die Architektur von Beef.com ist wie folgt aufgebaut:

    • Ein Echtzeit-Rindfleischindex für eine transparente Preisfindung
    • Ein Rancher-Direct-Routing-System zur Verringerung von Engpässen bei Zwischenhändlern
    • Eine digital gesicherte Abwicklungsebene, die die Zahlungszyklen komprimiert
    • Eine strategische Rindfleischreserve zur Abfederung von Versorgungsengpässen
    • Ein digitales Herkunftssystem zur Überprüfung von Ursprungs- und Produktionsdaten

    Bei entsprechender Skalierung fungiert die Plattform als Infrastruktur auf Börsenniveau und unterstützt Routing, Liquiditätsmanagement sowie die Koordination von Reserven.

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Beef.com startet einen Infrastrukturplan zum Aufbau des digitalen Rückgrats einer Lebensmittelwirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Viehzüchter orientiert CANYON, Texas, 6. März 2026 /PRNewswire/ - Beef.com, die kategorieprägende globale Domain, die von Texas Slim erworben wurde, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die erste dedizierte digitale Infrastruktur für die globale Rindfleischindustrie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     