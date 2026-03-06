    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries
    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    900 % Kursplus und nur ein KGV von 10! Rheinmetall, Hensoldt, Almonty Industries!

    Kann eine Aktie nach Plus 900 % in 12 Monaten noch günstig sein? Wenn man sich die aktuellen Analystenschätzungen für Almonty Industries ansieht, kann man die Frage mit "Ja" beantworten. Daher erhöhen die Analysten ihr Kursziel deutlich und …

    900 % Kursplus und nur ein KGV von 10! Rheinmetall, Hensoldt, Almonty Industries!
    Foto: esg-aktien.de
    Kann eine Aktie nach Plus 900 % in 12 Monaten noch günstig sein? Wenn man sich die aktuellen Analystenschätzungen für Almonty Industries ansieht, kann man die Frage mit "Ja" beantworten. Daher erhöhen die Analysten ihr Kursziel deutlich und empfehlen den Wolframproduzenten zum Kauf. Sie erwarten eine Umsatz- und Gewinnexplosion ab diesem Jahr. Dagegen verlieren Anleger bei Rheinmetall und Hensoldt langsam den Glauben an den Superzyklus. Beide Aktien dümpeln im laufenden Jahr vor sich hin. Auch der Krieg im Nahen Osten kann den Rüstungsaktien keine Impulse geben. Dabei hat Rheinmetall genau die Produkte im Portfolio, die so dringend benötigt werden: eine relativ günstige Drohnenabwehr. Denn den USA sollen langsam die teuren Abfangraketen ausgehen. Hensoldt hat zuletzt einen Rekordauftragsbestand gemeldet, aber Anleger sind von Umsatz- und Gewinnwachstum enttäuscht. Kann eine Übernahme neue Impulse für die Aktie bringen?

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    900 % Kursplus und nur ein KGV von 10! Rheinmetall, Hensoldt, Almonty Industries! Kann eine Aktie nach Plus 900 % in 12 Monaten noch günstig sein? Wenn man sich die aktuellen Analystenschätzungen für Almonty Industries ansieht, kann man die Frage mit "Ja" beantworten. Daher erhöhen die Analysten ihr Kursziel deutlich und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     