Bundeswehr übt Versorgung Verwundeter

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer großangelegten Übung trainiert die Bundeswehr die Rettung Verwundeter bei Kämpfen an der Ostflanke der Nato. Dabei wird die Rettungskette von der sanitätsdienstlichen Versorgung in Litauen über einen Verteilpunkt am Flughafen Berlin-Brandenburg bis hin zur Behandlung in zivilen Krankenhäusern in Deutschland durchgespielt.

An der Übung "Medic Quadriga 2026" sind mehr als 1.000 Soldaten beteiligt, von denen rund 200 als Verletztendarsteller mit simulierten Verwundungen wie aus einem Kampfeinsatz präpariert sind.