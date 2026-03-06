Costco überrascht mit Rekordergebnissen – aber das ist noch nicht alles!

Die eigentliche Überraschung folgte jedoch am Donnerstag: Das Unternehmen kündigte an, die Preise zu senken, sollte es Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA erhalten, mit der teilweise die Notfallzölle von US-Präsident Donald Trump für unrechtmäßig erklärt wurden.

Costco meldete für das zweite Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um fast 14 Prozent auf 2,04 Milliarden US-Dollar. Die vergleichbaren Verkaufszahlen in den Filialen ohne Berücksichtigung von Benzin stiegen um 6,7 Prozent und übertrafen die Analystenschätzungen von LSEG in Höhe von 5,88 Prozent damit deutlich.

Costco gehörte zu den über 1.000 Unternehmen, die gegen die von Trump unter dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verhängten Zölle geklagt hatten. CEO Ron Vachris erklärte nach Bekanntgabe des Ergebnisses, dass noch unklar sei, ob und wann Unternehmen Rückerstattungen erhalten würden. Sollte dies jedoch der Fall sein, werde Costco die Preise senken und den Kundinnen und Kunden bessere Angebote machen.

Bereits jetzt hat das Unternehmen die Preise für Produkte wie Textilien, Bettwaren und Kochgeschirr gesenkt, nachdem die Zölle auf Länder wie China reduziert wurden. Trotz der Aufhebung der Notfallzölle bleibt der Druck auf Unternehmen wie Costco bestehen, die mit makroökonomischen Herausforderungen und gestiegenen Kosten zu kämpfen haben.

Vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten und einer zunehmenden Preissensibilität setzen Verbraucher vermehrt auf große Einzelhandelsketten wie Walmart und Costco. Letztere hat zudem ihren Mitgliedsbeitrag im Jahr 2024 erhöht und verstärkt in ihre Eigenmarke Kirkland Signature investiert, um Kunden günstigere Alternativen zu teureren Marken anzubieten.

Die Costco-Aktien verharren nach der Veröffentlichung der Zahlen in etwa auf ihrem bisherigen Niveau, obwohl die Erwartungen an den Titel aufgrund seiner hohen Bewertung im Vorfeld der Ergebnisse hoch waren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



