Merz trifft Chefs der großen Wirtschaftsverbände

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Es ist ein Treffen in wirtschaftlich angespannten Zeiten: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am Freitag in München mit den Chefs der vier großen deutschen Wirtschafts-Spitzenverbände zu einem Gespräch zusammenkommen. Bei dem Treffen am Rande der Internationalen Handwerksmesse dürfte es um Möglichkeiten gehen, wie die deutsche Wirtschaft wieder nachhaltig in Schwung gebracht werden kann.

Denn bislang kommt die deutsche Wirtschaft nur langsam wieder in Fahrt - ein spürbarer Aufschwung ist nicht in Sicht. Die Bundesregierung erwartet in diesem Jahr lediglich ein geringes Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent - im vergangenen Herbst hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,3 Prozent gerechnet.

Hinzu kommen inzwischen neue Unsicherheiten durch den Krieg im Nahen Osten. So hätte ein weiter steigender Ölpreis nach Einschätzung von Wirtschaftsforschern erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.

Das jährliche Treffen von Kanzler und Wirtschaftsverbänden in München hat schon eine längere Tradition. Für Merz ist es indes der erste derartige Termin. Beteiligt sind die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Zentralverband des Deutschen Handwerks./ctt/DP/stk



