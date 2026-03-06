    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Spargel ab Mitte März - so viel kostet das Kilogramm

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRUCHSAL (dpa-AFX) - Dank des Frühlingswetters können sich Genießer schon bald auf den ersten Spargel freuen. Mit den ersten Spargelstangen ist bereits Mitte März im Südwesten Deutschlands zu rechnen, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal mit. Nennenswerte Erntemengen wird es demnach vom 20. März an geben. Je nach Anbauart und Verfrühungsgrad sei auch im Nordwesten Deutschlands bereits in diesem Zeitraum der erste Spargel zu erwarten, hieß es.

    Gute Startbedingungen für Spargel

    Angesichts des trockenen Herbstes und sehr kalter Wintertage konnten die Pflanzen dem Verband zufolge viel Energie einlagern. "Mit dem gefühlten Sprung vom Winter in den Sommer treiben die Spargelstangen nun üppig aus", wird der Anbauberater des Verbands, Ludger Aldenhoff, in einer Mitteilung zitiert. Durch die unerwartet schnelle Erwärmung des Spargeldamms könne man mit einem "Turbostart" rechnen. "Wenn es mit der Ernte losgeht, dann wird es richtig losgehen. Zu Ostern erwarten wir ausreichend Spargel für alle."

    Verbandsgeschäftsführer Simon Schumacher blickt der Saison optimistisch entgegen: "Nach unseren Erfahrungen der letzten Jahre wird die Qualität der Spargelstangen unter den Witterungsbedingungen sehr gut sein."

    Und wie viel kostet ein Kilogramm Spargel in diesem Jahr? Verbraucherinnen und Verbraucher müssten nicht mit Horrorpreisen rechnen, die Preise bleiben weitgehend stabil, sagte Schumacher. Man beginne moderat, wolle den Spargel in der Hauptsaison aber auch nicht zu Discount-Konditionen verkaufen. Gerade bei den Direktvermarktern sei für jeden Geldbeutel etwas dabei. Bruch- und Suppenspargel sei für unter 10 Euro je Kilo zu haben. Der Sonntagsspargel in allerbester Qualität koste mehr, aber nicht über 20 Euro pro Kilogramm.

    Hunderte Spargelbetriebe in Deutschland

    Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 1.350 Spargelbetriebe in Deutschland. Sie bauten das Gemüse auf gut 19.200 Hektar an. Zum Vergleich: Ein Standard-Fußballfeld hat etwa 0,7 Hektar. Bundesweit wurden 2025 fast 105.000 Tonnen Spargel geerntet - und damit weniger als in den Vorjahren. Der überwiegende Teil der Erntemenge ist weißer Spargel./jwe/DP/stk






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
