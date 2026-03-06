Lufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg weiter steigern

Im vergangenen Jahr steigerte der Lufthansa-Konzern seinen Umsatz um fünf Prozent auf den Rekordwert von 39,6 Milliarden Euro. Der Gewinn unter dem Strich sank wegen negativer Steuereffekte hingegen um drei Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Die Dividende für die Aktionäre soll dennoch um zehn Prozent auf 33 Cent je Aktie steigen./stw/stk

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 8,223 auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -11,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,86 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -15,35 %/-3,25 % bedeutet.