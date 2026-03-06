    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Erholungsversuch

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Erholungsversuch
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSVERSUCH - Am Freitag dürfte der Dax mit einem Erholungsversuch dran bleiben an den 24.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 23.987 Punkte. Am schwachen Wochenergebnis von damit immer noch gut fünf Prozent würde dies aber wenig ändern. Noch vor einer Woche hatte der Dax sich noch seinem Rekord von 25.507 Zählern aus dem Januar bis auf 100 Punkte genähert, dann aber machte der Angriff der USA und Israels auf den Iran den Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Im Zuge des Iran-Krieges zogen die Öl- und Gaspreise deutlich an, was Konjunktur- und Inflationssorgen weckte. Etwas Entlastung brachten nun leicht sinkende Rohölpreise, da die USA verschiedene Optionen prüfen zur Bewältigung des Energiekosten-Anstiegs, den der brach liegende Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgelöst hatte. Neben dem Iran-Krieg haben die Anleger zu Wochenschluss den US-Arbeitsmarktbericht im Blick, der für den Zinskurs der US-Notenbank Fed von Bedeutung ist. Die höheren Energiepreise lenken derzeit den Fokus auch wieder auf Inflationsgefahren und mögliche Reaktionen der Fed.

    USA: - VERLUSTE - Nach einer kleinen Erholung zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder nachgegeben. Für Verunsicherung sorgen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Außerdem fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten überraschend robust aus. Beides weckt Inflationssorgen und lässt die Renditen am Anleihemarkt steigen. Der Dow fiel um 1,61 Prozent auf 47.954,74 Punkte und sank damit nun auch unter die gleitende 90-Tage-Durchschnittslinie, die ein viel beachteter mittelfristiger Trendindikator ist. Ende Februar war der bekannteste Wall-Street-Index bereits unter die kurzfristige 21-Tagelinie gefallen. Der marktbreite S&P 500 gab am Donnerstag um 0,56 Prozent nach auf 6.830,71 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um noch moderatere 0,29 Prozent auf 25.020,41 Punkte nach unten.

    ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Thema bleibt der Iran-Krieg und die damit verbundenen Sorgen in puncto Öl- und Erdgaspreise, deren Anstieg Konjunktur- und Inflationssorgen geweckt haben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um rund ein halbes Prozent. Mit Blick auf China legte der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong im späten Handel um 1,8 Prozent zu, während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent vorrückte. Verluste gab es indes in Australien.

    DAX 23815,75 -1,61%
    XDAX 23817,17 -1,79%
    EuroSTOXX 50 5782,89 -1,50%
    Stoxx50 5037,60 -1,26%

    DJIA 47954,74 -1,61%
    S&P 500 6830,71 -0,57%
    NASDAQ 100 25020,41 -0,29%
    RENTEN:

    Bund-Future 128,30 -0,04% °

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1607 0,02%
    USD/Yen 157,82 0,17%
    Euro/Yen 183,18 0,18%
    BITCOIN:

    Bitcoin 70.342 -0,78%
    (USD, Bitstamp)
    ROHÖL:

    Brent 84,99 -0,42 USD WTI 80,26 -0,75 USD °

    Verfasst von dpa-AFX
