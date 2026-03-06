    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarvell Technology AktievorwärtsNachrichten zu Marvell Technology

    KI-Boom treibt Chipwerte

    Marvell-Aktie schießt nach starken Quartalszahlen zweistellig nach oben

    Marvell Technology hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und damit eine neue Rallye der Aktie ausgelöst.

    Marvell-Aktie schießt nach starken Quartalszahlen zweistellig nach oben
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Getrieben von der weiterhin rasant wachsenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Rechenzentrumsinfrastruktur meldete der US-Halbleiterhersteller Marvell Technology sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn bessere Ergebnisse als von Analysten prognostiziert.

    Die Aktie des Tech-Unternehmens legte nach Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich um 14,67 Prozent zu.

    Quartalsergebnisse übertreffen Analystenschätzungen

    Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 31. Januar endete, meldete Marvell einen bereinigten Gewinn von 0,80 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 0,79 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal lag der bereinigte Gewinn noch bei 0,60 US-Dollar je Aktie.

    Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum auf 2,219 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls leicht über den Erwartungen der Analysten, die mit rund 2,21 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Gleichzeitig lag der Erlös rund 19 Millionen US-Dollar über dem Mittelwert der Unternehmensprognose, die Marvell Anfang Dezember abgegeben hatte.

    Auf GAAP-Basis erzielte das Unternehmen im Quartal einen Nettogewinn von 396,1 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,46 US-Dollar je verwässerter Aktie. Der Non-GAAP-Nettogewinn belief sich auf 685,1 Millionen US-Dollar oder 0,80 US-Dollar je Aktie. Der operative Cashflow lag bei 373,7 Millionen US-Dollar.

    Rechenzentrumsgeschäft als zentraler Wachstumstreiber

    Der wichtigste Wachstumsmotor bleibt das Geschäft mit Rechenzentren. Die entsprechenden Umsätze stiegen im Quartal um 21 Prozent auf 1,65 Milliarden US-Dollar. Auch das Kommunikationssegment und weitere Geschäftsbereiche entwickelten sich robust und legten um 26 Prozent zu.

    Die steigende Nachfrage nach Hochleistungs-Halbleitern für KI-Anwendungen, Cloud-Infrastruktur und spezialisierte Chips treibt die Bestellungen weiterhin auf neue Höchststände.

    Marvell zählt zu den zentralen Zulieferern im KI-Ökosystem. Besonders relevant ist die Rolle des Unternehmens bei den Trainium-Chips für Amazon Web Services. Analysten von RBC Capital Markets erwarten, dass Marvell künftig mehr als die Hälfte des adressierbaren Marktes für die nächste Generation der Trainium-Prozessoren bedienen könnte.

    Zusätzliche Dynamik könnte aus einer jüngst angekündigten Kooperation zwischen AWS und OpenAI entstehen, die den Aufbau von rund zwei Gigawatt zusätzlicher Rechenkapazität vorsieht.

    Rekordjahr 2026: Umsatz wächst um 42 Prozent

    Auch im Gesamtjahr erreichte Marvell neue Bestmarken. Der Jahresumsatz kletterte auf 8,195 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr und gleichzeitig ein neuer Unternehmensrekord.

    Der GAAP-Nettogewinn belief sich im Geschäftsjahr 2026 auf 2,67 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,07 US-Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 2,466 Milliarden US-Dollar oder 2,84 US-Dollar je Aktie.

    Optimistischer Ausblick für das Geschäftsjahr 2027

    Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres zeigt sich Marvell ebenfalls zuversichtlich. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten bislang im Durchschnitt lediglich mit etwa 2,28 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 0,74 und 0,84 US-Dollar liegen, wobei der Marktkonsens derzeit bei rund 0,74 US-Dollar liegt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 75,68EUR auf Nasdaq (06. März 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Pascal Grunow
