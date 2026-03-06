Langsam sollte sie nun drehen!

Seit Mitte Februar befindet sich die Bayer-Aktie jedoch in einer dynamischen Konsolidierungsphase und bewegt sich wieder in Richtung der früheren Widerstandsmarke bei 33,60 Euro. Rein technisch hätte der Kurs noch etwas Spielraum nach unten bis zum 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 33,56 Euro verläuft. Gleichzeitig mehren sich aber Anzeichen dafür, dass der Verkaufsdruck langsam nachlassen könnte, da wichtige technische Indikatoren bereits stark überverkaufte Zustände anzeigen.

Bereits in mehreren technischen Analysen seit Oktober des vergangenen Jahres wurde auf die mögliche Bildung einer großen Trendwendeformation hingewiesen. Diese sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Struktur deutete auf Kursziele bei 43,90 und 48,30 Euro hin. Die Rallye, die Ende November begann, führte die Aktie schließlich sogar bis auf rund 50,00 Euro.

Sollte sich in diesem Bereich ein stabiler Boden bilden, könnte die Aktie erneut Kurs auf ihre bisherigen Jahreshochs nehmen. Gelingt anschließend ein nachhaltiger Ausbruch nach oben, wäre sogar ein weiterer Anstieg in den nächsten Zielbereich zwischen 65,66 und 67,99 Euro möglich. In einem solchen Szenario könnten sich auch neue Chancen für einen Einstieg auf der Käuferseite ergeben.

Trading-Strategie:

LONG

Buy-Limit-Order prüfen bei : 33,60 Euro

Kursziele : 39,91/43,90 Euro

Renditechance via DU527X : 110 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU527X Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,66 - 0,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 31,1557 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 31,1557 Euro akt. Kurs Basiswert: 37,77 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 43,90 Euro Hebel: 5,64 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8N3A Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,69 - 0,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 44,378 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 44,378 Euro akt. Kurs Basiswert: 37,77 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,35 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

