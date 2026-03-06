Index baut an zweiter Verkaufswelle

Der DAX reagierte allerdings bereits auf die Sperrung der Straße von Hormus: In dieser Woche fiel der Index zeitweise auf 23.601 Punkte. Sollte sich die Situation weiter zuspitzen, könnte sich daraus jedoch noch deutlich mehr Abwärtsdruck ergeben. Ein möglicher Ausgangspunkt für eine stärkere Korrektur in Richtung 23.000 Punkte wäre das frühere Doppeltief bei 24.266 Punkten. Darüber verläuft zudem der 50-Tage-Durchschnitt – aktuell bei 24.698 Punkten.

Die Lage in der Region bleibt angespannt. Angriffe aus dem Iran auf bislang als sicher geltende Nachbarstaaten sowie auf Energieinfrastruktur, Datenzentren und zuletzt auch Ölpipelines in Georgien haben das Risiko einer größeren Eskalation im Nahen Osten erhöht. Auffällig ist jedoch, dass die Börsen diese Entwicklungen bislang kaum widerspiegeln und eher eine gelassene Stimmung zeigen.

Ein solches Szenario sollte Anleger im Blick behalten, falls es im Nahen Osten nicht bald zu einer Entspannung kommt und die Lieferwege für einen großen Teil der weltweiten Energietransporte wieder als stabil gelten. Gleichzeitig bleibt auch ein positives Szenario möglich: Damit der DAX einen neuen Anlauf nach oben nehmen und in Richtung 25.507 Punkte steigen kann, müsste er zunächst ein Kursniveau von mindestens 25.300 Punkten überwinden.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.815 Punkten

VDAX gestiegen - Nervosität auf hohem Niveau und weiter steigend

Fear& Greed Index bei 34 auf "Fear"

Tagesanalyse: RSI: um 35 - Sell MACD: -165 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 24.266 / 24.479 / 24.577 und 24.740 Punkte Punkten, nach unten bei 23.675 / 23.476 / 23.254 und 23.000 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX aus bärischem Keil herausgefallen - Verkaufssignal und Doppelhoch aktiv VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (04. März 2026): Bei 22,73% (steigend) (Vortag: 26,93%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Sell-Limit-Order bei 24.266/24.719 Punkten anvisieren, Stopp bei 24.897 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten - 1. Trade aktiv! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7607 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,39 - 9,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.884,45 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.884,45 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.815,76 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,34 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8V4R Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,33 - 9,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.698,54 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.698,54 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.815,76 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.000 Punkte Hebel: 25,67 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.