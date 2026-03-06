    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    ConocoPhillips

    Profiteur vom Nahost-Konflikt

    Hintergrund ist die wachsende Sorge um die Sicherheit der Energieversorgung, die zu steigenden Ölpreisen führen könnte. Nachdem die Aktie die wichtige Marke von 100,00 US-Dollar überschritten hatte, wurde ein Kursanstieg bis auf 116,08 US-Dollar erwartet. Tatsächlich kletterte ConocoPhillips in der Spitze sogar bis auf 122,50 US-Dollar, prallte dort jedoch wieder etwas nach unten ab.

    Die anhaltenden geopolitischen Spannungen könnten dem Wert jedoch weiterhin Rückenwind geben. Sollte die Aktie einen erfolgreichen Wochenschlusskurs über dem bisherigen Kursziel erreichen, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis auf 127,35 US-Dollar und im besten Fall bis zum Aprilhoch aus 2024 bei 135,18 US-Dollar ergeben. Eine solche Entwicklung könnte für Anleger interessant sein, die auf weiter steigende Kurse setzen möchten. Gleichzeitig sollte aber auch eine mögliche kurze Verschnaufpause nach der starken Rallye berücksichtigt werden.

    Auf der Unterseite liegen mögliche Unterstützungsbereiche derzeit bei 113,50 US-Dollar sowie darunter bei etwa 108,40 US-Dollar. Diese Marken gelten aus technischer Sicht als potenzielle Einstiegspunkte für Investoren. Sollte sich die Lage ungünstig entwickeln und der Kurs unter 107,00 US-Dollar fallen, könnte die Aktie noch einmal in Richtung 99,65 US-Dollar zurücksetzen.

    Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 122,50 US-Dollar

    Kursziele : 127,35/135,18 US-Dollar

    Renditechance via DU7SRZ : 100 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    ConocoPhillips Comp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 119,28 // 122,50 // 125,97 // 130,77 US-Dollar
    Unterstützungen: 113,50 // 111,43 // 107,60 // 102,98 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU7SRZ Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,66 - 1,67 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 97,3597 US-Dollar Basiswert: ConocoPhillips Comp.
    KO-Schwelle: 97,3597 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 116,23 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 135,18 US-Dollar
    Hebel: 6,09 Kurschance: + 100 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DJ50C4 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,82 - 1,83 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 137,4061 US-Dollar Basiswert: ConocoPhillips Comp.
    KO-Schwelle: 137,4061 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 116,23 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 5,49 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

