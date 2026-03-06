Goldpreis
Gold im Plus +0,64 % binnen 24h
Gold bleibt gefragt: Kurs gewinnt +0,64 % und erreicht 5.116,46 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,59 %
|1 Monat
|+4,39 %
|3 Monate
|+21,28 %
|1 Jahr
|+75,18 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.847,58USD. Heute, bei 5.116,46USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.769,27USD geworden – ein Plus von +176,93 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, teils bullisches Gold-Sentiment. Inflation/negative Realzinsen und Unsicherheit stützen Gold als Inflationsschutz; Iran/USA-Ereignisse verstärken das Szenario. Analysten sehen Chancen bis 6.000 USD. Technisch deutet eine Doppeltop-Formation im 5-Tage-Chart auf kurzfristigen Druck. Die konkrete 14‑Tage-Veränderung wird im Beitrag nicht als Prozentwert genannt.
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|402,50EUR
|+0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,01EUR
|+0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|290,84EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|427,72EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|111,81EUR
|+1,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|662,50EUR
|-0,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|422,40EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,15EUR
|+0,83 %
|Long
|1
|0,00
|144,37EUR
|+2,61 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,540EUR
|-0,39 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.