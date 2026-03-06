Gold im Plus +0,64 % binnen 24h

+0,64 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,59 % 1 Monat +4,39 % 3 Monate +21,28 % 1 Jahr +75,18 %

Gold zeigt sich fester:auf 5.116,46. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.847,58USD. Heute, bei 5.116,46USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.769,27USD geworden – ein Plus von +176,93 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, teils bullisches Gold-Sentiment. Inflation/negative Realzinsen und Unsicherheit stützen Gold als Inflationsschutz; Iran/USA-Ereignisse verstärken das Szenario. Analysten sehen Chancen bis 6.000 USD. Technisch deutet eine Doppeltop-Formation im 5-Tage-Chart auf kurzfristigen Druck. Die konkrete 14‑Tage-Veränderung wird im Beitrag nicht als Prozentwert genannt.