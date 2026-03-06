Silber mit Rally: +2,49 % in 24h auf 84,33 USD

+2,49 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,85 % 1 Monat +9,57 % 3 Monate +41,11 % 1 Jahr +151,95 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 84,33. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,92642USD. Heute steht er bei 84,33USD. Das Investment wäre auf 16.262,4USD gewachsen – eine Steigerung von +225,25 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum wird das Sentiment gemischt, fokussiert auf fundamentale/technische Faktoren statt Emotionen. Kurzfristig spielen Lagerbestandsveränderungen eine Rolle: Aus Registered gehen ca. 6 Mio Unzen, in Eligible ca. 5 Mio. Unzen, Rest außerhalb. CME-Margin-Anforderungen wurden gesenkt. Käufer sehen Range 78–82, Dip um 72 als Absicherung. Die Texte nennen keine klare 14-Tage-Preisentwicklung.