Silberpreis
Silber mit Rally: +2,49 % in 24h auf 84,33 USD
Silber im Höhenflug: +2,49 % plus, aktuell 84,33 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,85 %
|1 Monat
|+9,57 %
|3 Monate
|+41,11 %
|1 Jahr
|+151,95 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,92642USD. Heute steht er bei 84,33USD. Das Investment wäre auf 16.262,4USD gewachsen – eine Steigerung von +225,25 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum wird das Sentiment gemischt, fokussiert auf fundamentale/technische Faktoren statt Emotionen. Kurzfristig spielen Lagerbestandsveränderungen eine Rolle: Aus Registered gehen ca. 6 Mio Unzen, in Eligible ca. 5 Mio. Unzen, Rest außerhalb. CME-Margin-Anforderungen wurden gesenkt. Käufer sehen Range 78–82, Dip um 72 als Absicherung. Die Texte nennen keine klare 14-Tage-Preisentwicklung.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|402,50EUR
|+0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|142,01EUR
|+0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|290,84EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|427,72EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|111,81EUR
|+1,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|662,50EUR
|-0,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|422,40EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,15EUR
|+0,83 %
|Long
|1
|0,00
|144,37EUR
|+2,61 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,540EUR
|-0,39 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.