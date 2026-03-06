BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Marco Limite sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung der Bonner, wie er am Donnerstagabend schrieb. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mit Blick auf die Ziele des Logistikkonzerns für 2026 sieht Limite eher Chancen als Risiken./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 47,11EUR auf Tradegate (06. März 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

