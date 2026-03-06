    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Stedim Biotech AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
    RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim zwar von 240 auf 210 Euro gesenkt, die Aktien aber nach ihrer Underperformance wieder von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn von Sartorius und der Tochter Stedim sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei letzterer, schrieb Charles Weston am Freitag. Die Bewertung sei enorm niedrig, sowohl historisch als auch im Konkurrenzvergleich mit Thermo Fisher Scientific und Danaher./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 172,1EUR auf Tradegate (06. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Charles Weston
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 210
    Kursziel alt: 240
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
