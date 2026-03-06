RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim zwar von 240 auf 210 Euro gesenkt, die Aktien aber nach ihrer Underperformance wieder von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn von Sartorius und der Tochter Stedim sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei letzterer, schrieb Charles Weston am Freitag. Die Bewertung sei enorm niedrig, sowohl historisch als auch im Konkurrenzvergleich mit Thermo Fisher Scientific und Danaher./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 172,1EUR auf Tradegate (06. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

