Lufthansa mit Erholungsversuch - Will Gewinnverbesserung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Jahreszahlen und der Ausblick der Lufthansa kommen am Freitag im vorbörslichen Handel bei den zuletzt leidgeplagten Anlegern zunächst einmal gut an. Die Aktien versuchten im Tradegate-Handel eine Erholung um drei Prozent von ihrem Xetra-Schlusskurs, der am Vortag nochmals unter dem Iran-Krieg gelitten hatte. Der Krieg mit seinen Auswirkungen auf die Treibstoffpreise und den Reiseverkehr hatte den Kurs zuletzt nahe der 8-Euro-Marke auf ein Tief seit Mitte Dezember gedrückt.
Branchenexperte Ruairi Cullinane von der kanadischen RBC schrieb in einem ersten Kommentar, die Fluggesellschaft habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Außerdem plane das Unternehmen 2026 mit einer weiteren deutlichen Gewinnsteigerung, was vor dem Hintergrund der jüngsten Kursverluste positiv sei.
Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Alex Irving von Bernstein Research sagte, übertroffene Erwartungen im vierten Quartal seien von "niedriger Qualität", da vor allem in Randbereichen erzielt und von Konsolidierungseffekten beeinflusst. Bezüglich des Ausblicks stellt der Experte infrage, ob dieser die Auswirkungen des Iran-Krieges berücksichtige./tih/mis
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 8,352 auf Tradegate (06. März 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -11,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,74 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -14,61 %/-2,42 % bedeutet.
😅 Wie lächerlich, jetzt machen die Gierhälse den Moralischen.. Widerlich..
Lufthansa-Piloten verzichten wegen "weltpolitischer Lage" auf Streik
https://www.airliners.de/lufthansa-piloten-verzichten-weltpolitischer-lage-streik/86157
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.