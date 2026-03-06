Lufthansa mit Erholungsversuch - Will Gewinnverbesserung

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Alex Irving von Bernstein Research sagte, übertroffene Erwartungen im vierten Quartal seien von "niedriger Qualität", da vor allem in Randbereichen erzielt und von Konsolidierungseffekten beeinflusst. Bezüglich des Ausblicks stellt der Experte infrage, ob dieser die Auswirkungen des Iran-Krieges berücksichtige./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 8,352 auf Tradegate (06. März 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -11,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,74 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -14,61 %/-2,42 % bedeutet.