Barclays hebt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 54 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 47,09 auf Tradegate (06. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -4,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,00 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,57 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -11,05 %/+27,06 % bedeutet.