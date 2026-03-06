ANALYSE-FLASH
Barclays hebt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 54 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Marco Limite sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung der Bonner, wie er am Donnerstagabend schrieb. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mit Blick auf die Ziele des Logistikkonzerns für 2026 sieht Limite eher Chancen als Risiken./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 47,09 auf Tradegate (06. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -4,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,00 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,57 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -11,05 %/+27,06 % bedeutet.
