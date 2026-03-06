JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 379,4 auf Lang & Schwarz (06. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -4,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 266,34 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 339,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -38,97 %/+8,80 % bedeutet.