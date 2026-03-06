BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen mit dem operativen Gewinn (Ebit) zwar übertroffen, sonderlich überzeugend sei die Entwicklung aber nicht, schrieb Alex Irving am Freitag. Zudem scheine der Konzern bei dem für 2026 avisierten deutlichen Ebit-Wachstum weder die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen Treibstoffkosten noch die generellen Auswirkungen des Iran-Krieges zu berücksichtigen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 8,132EUR auf Tradegate (06. März 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.





