RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Ziel von 38 Euro belassen. Der europäische Bankensektor sei dem Gesamtmarkt seit der Eskalation im Nahen Osten klar hinterhergelaufen, schrieb Anke Reingen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die direkten Auswirkungen seien begrenzt, entscheidender seien Zweitrundeneffekte. Hauptbelastung für Banken sei die Bremswirkung für die Wirtschaft durch höhere Inflation, höhere Zinsen und gesunkenes Vertrauen. Europa sei zwar recht wenig von Energielieferungen aus Nahost abhängig, globale Verschiebungen trieben aber die Preise. Ein Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar je Barrel erhöhe den Verbraucherpreisindex der Eurozone um 0,3 Prozentpunkte. Die Anleger preisten daher Zinssenkungen der Notenbanken aus. Reingen ist im Sektor sehr selektiv, die Deutsche Bank gehört allerdings zu den Favoriten./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 18:03 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 28,12EUR auf Tradegate (06. März 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



