Starke Performance Xiaomi Aktie legt zu - 06.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +4,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,6845€, mit einem Plus von +4,66 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Xiaomi Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -21,44 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -2,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi -15,63 % verloren.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,42 % 1 Monat -3,06 % 3 Monate -21,44 % 1 Jahr -43,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Xiaomi-Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten. Diskutiert werden der jüngste HK-Preisaufschwung (+5%), der Kurs in EUR um ca. 3,6–3,7 und Analystenziele versus aktueller Kurs. Zudem werden Kennzahlen wie Verschuldung, ROE (~14–15%) und Bilanzstärke bewertet. Debattiert wird, ob der Markt von Hype oder Substanz getrieben wird; institutionelle Anleger dominieren, Retail wächst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,62 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,02 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,85 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.