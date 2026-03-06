    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBattalion Oil Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Battalion Oil Corporation

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Battalion Oil Corporation Aktie dreht auf +26,06 % - 06.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Battalion Oil Corporation Aktie bisher um +26,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Battalion Oil Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Battalion Oil Corporation Aktie dreht auf +26,06 % - 06.03.2026

    Battalion Oil Corporation ist ein US-amerikanisches Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas im Permian Basin spezialisiert hat. Es konkurriert mit großen Akteuren wie Pioneer Natural Resources und ConocoPhillips. Ein potenzielles Alleinstellungsmerkmal ist der Einsatz innovativer Fördertechniken und nachhaltiger Praktiken.

    Battalion Oil Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.03.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +26,06 % konnte die Battalion Oil Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Battalion Oil Corporation Aktie. Nach einem Plus von +3,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 20,800. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Battalion Oil Corporation einen Gewinn von +1.919,61 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Battalion Oil Corporation Aktie damit um +385,85 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +711,02 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Battalion Oil Corporation einen Anstieg von +1.900,00 %.

    Battalion Oil Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +385,85 %
    1 Monat +711,02 %
    3 Monate +1.919,61 %
    1 Jahr +610,34 %

    Informationen zur Battalion Oil Corporation Aktie

    Es gibt 16 Mio. Battalion Oil Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 342,30 Mio. € wert.

    Gerresheimer, Battalion Oil Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Battalion Oil Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Battalion Oil Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Battalion Oil Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Battalion Oil Corporation

    +26,06 %
    +385,85 %
    +711,02 %
    +1.919,61 %
    +130,73 %
    ISIN:US07134L1070WKN:A2PZMK





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Battalion Oil Corporation Aktie dreht auf +26,06 % - 06.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Battalion Oil Corporation Aktie bisher um +26,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Battalion Oil Corporation Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     