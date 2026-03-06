Battalion Oil Corporation Aktie dreht auf +26,06 % - 06.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +26,06 % konnte die Battalion Oil Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Battalion Oil Corporation Aktie. Nach einem Plus von +3,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 20,800€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Battalion Oil Corporation ist ein US-amerikanisches Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas im Permian Basin spezialisiert hat. Es konkurriert mit großen Akteuren wie Pioneer Natural Resources und ConocoPhillips. Ein potenzielles Alleinstellungsmerkmal ist der Einsatz innovativer Fördertechniken und nachhaltiger Praktiken.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Battalion Oil Corporation einen Gewinn von +1.919,61 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Battalion Oil Corporation Aktie damit um +385,85 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +711,02 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Battalion Oil Corporation einen Anstieg von +1.900,00 %.

Battalion Oil Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +385,85 % 1 Monat +711,02 % 3 Monate +1.919,61 % 1 Jahr +610,34 %

Informationen zur Battalion Oil Corporation Aktie

Es gibt 16 Mio. Battalion Oil Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 342,30 Mio. € wert.

Battalion Oil Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Battalion Oil Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Battalion Oil Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.