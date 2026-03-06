DroneShield - Aktienkurs springt nach oben +6,86 % - 06.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie steigt um +6,86 % auf 2,3350€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +1,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,3350€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der DroneShield Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +120,70 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +11,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +27,51 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,57 % 1 Monat +38,82 % 3 Monate +120,70 % 1 Jahr +400,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um DroneShield derzeit primär um die Kursentwicklung: Pivot bei etwa 1,90€, zuletzt deutliche Aufwärtsimpulse von rund 9–10% und wechselnde AUD-/EUR-Kurse. Zudem werden Verwässerungspotenziale (ca. 5–6% p.a. bei schnellem Wachstum), die Auftragspipeline und News als potenzieller Kursmotor diskutiert. Technisch geht es um Detektion von Minidrohnen, KI-Sensorfusion und Marktchancen durch Abwehrlösungen.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 919 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,30 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,27 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,03 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,63 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.