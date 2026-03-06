Finanzvorstand von Medios geht
BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Der im April auslaufende Vertrag von Falk Neukirch werde auf dessen Wunsch nicht verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Manager ist seit Oktober 2021 Finanzchef von Medios. Er werde dem Unternehmen noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hieß es. Einen Nachfolger präsentierte Medios noch nicht. Damit geht der Umbau des Managements weiter: Erst Anfang Februar hat Thomas Meier den Chefposten des Spezialpharmaunternehmens übernommen./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 16,18 auf Tradegate (06. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 407,58 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +12,64 %/+68,96 % bedeutet.
