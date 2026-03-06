Finanzvorstand von Medios geht

Wir können gerne weiter mit dem berichteten KGV rechnen. Ich rechne und auch der Konsens liegt bei EPS von 1,30-1,32 € fürs laufende Jahr, also KGV von etwa 12. So weit so normal. Über Definitionen müssen wir nicht streiten.





wieso ich ppa anspreche, liegt doch einfach nur darin begründet dass man aus ppa bereinigten Gewinnen besser auf den FreeCashflow schließen kann. Und dieser FCF ist für mich die wichtigste Größe ins Verhältnis zum EnterpriseValue gesetzt.





Für 2026 sehen wir einen FCF von etwa 58-60 Mio € bei MarketCap von aktuell 410 Mio € plus 60-65 Mio Netdebt. Macht einen EV/FCF von 8 also FCF Rendite von 12,5%.

Die FCF Rendite des breiten europäischen Aktienmarkts liegt bei rund 5% und in den USA bei 4%. Auf Staatsanleihen bekommt man je nach Region 2% bis 4,5%.





Was der Markt aus diese Daten macht, weiß ich nicht, aber mindestens mal ein KBV von 1 und FCF Rendite von 9% wäre ein halbwegs normaler Bewertungsbereich, was einem Kurs von 23-24 € entspricht. Das ist für mich aber erst der Anfang, denn es baut sich ja 2027 und Folgejahre weiter Cash auf. Würde der Kurs noch ein paar Monate weiter hier bei 16 € rumdümpeln, würde ich an des Vorstands Stelle ein weiteres ARP umsetzen. Kann ja auch nur halb so groß sein wie letztes Mal, und vielleicht auch eher über die Börse statt als Tender offer durchgeführt werden.