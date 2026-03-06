    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios
    Finanzvorstand von Medios geht

    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Der im April auslaufende Vertrag von Falk Neukirch werde auf dessen Wunsch nicht verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Manager ist seit Oktober 2021 Finanzchef von Medios. Er werde dem Unternehmen noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hieß es. Einen Nachfolger präsentierte Medios noch nicht. Damit geht der Umbau des Managements weiter: Erst Anfang Februar hat Thomas Meier den Chefposten des Spezialpharmaunternehmens übernommen./nas/mis

    Medios

    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 16,18 auf Tradegate (06. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 407,58 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +12,64 %/+68,96 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Medios-Aktie: Nutzer melden Käufe bei rund 16/15,6 € als Kaufsignal; Diskussion über ein bereinigtes KGV von ca. 7,6 (statt 13,2) und FCF-Betrachtung. Fundament: Spezial-Pharma, Wachstum und Margenhoffnung durch Ceban-Übernahme und neuen CEO. Technisch: Seitwärts um 16–16,5, möglicher Dip 15,7–16; mittelfristige Kursziele 21–24, fairer Wert von manchen bei 30–32.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
