Sungrow und Delta Capacity unterzeichnen Rahmenvertrag über die Lieferung von 1 GWh Batteriespeicherkapazität

Die Vereinbarung unterstützt Delta Capacity dabei, ein diversifiziertes, paneuropäisches Portfolio hochwertiger Batteriespeicheranlagen für den langfristigen Betrieb zu schaffen. Das Unternehmen entwickelt und erwirbt Projekte in mehreren europäischen Märkten, darunter Skandinavien, Deutschland und Mitteleuropa. Delta übernimmt jeweils die technische Konfiguration, die Sicherheitsarchitektur und den Bau sowie die Betriebsführung

MÜNCHEN, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, weltweit führender Anbieter von PV–Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS), und Delta Capacity, Entwickler und Betreiber von Großbatteriespeichern, erweitern ihre Partnerschaft. Im Rahmen des Energy Storage Summit in London unterzeichneten beide Unternehmen einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 1 GWh Speicherkapazität für Sungrows PowerTitan 2.0. Die Projekte sollen noch dieses Jahr ausgeliefert werden.

Patrik Hes, Gründer und CEO von Delta Capacity, erklärt dazu: „Unser Ziel ist es, eines der hochwertigsten ESS-Portfolios Europas aufzubauen und die Anlagen langfristig zu bewirtschaften. Dafür legen wir großen Wert auf robuste Auslegung, Effizienz und Zuverlässigkeit sowie auf Partner, die Projekte in industriellen Maßstab umsetzen können. Sungrow passt hervorragend zu diesem Ansatz. Der Rahmenvertrag über 1 GWh spiegelt sowohl unser starkes Wachstum als auch unsere Fähigkeit wider, große Projekte zügig und in hoher Qualität umzusetzen."

James Li, Vice President und Director ESS bei Sungrow Europe, ergänzt:

„Diese Rahmenvereinbarung stärkt unsere Zusammenarbeit und verbindet Sungrows bewährte PowerTitan–2.0–Technologie mit der Umsetzungskompetenz von Delta Capacity. Gemeinsam realisieren wir leistungsfähige und zuverlässige Speicherprojekte, die Europas Energiewende unterstützen und langfristigen Mehrwert schaffen."

Delta Capacity: Rising Star der europäischen Energiewende

Das 2022 gegründete Unternehmen Delta Capacity mit Sitz in der Schweiz verfolgt die Vision, Großbatteriespeicherprojekte in ganz Europa zu entwickeln, zu erwerben sowie langfristig zu betreiben. Aktuell realisiert Delta Capacity unter anderem das bislang größte Projekt in Skandinavien in Ånge (Schweden). Derzeit befinden sich rund 800 MWh in Bau. Bis 2030 plant das Unternehmen den Aufbau, die Inbetriebnahme und den Betrieb von mehr als 6 GWh flexibler Speicherleistung.