Goldman belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 349 Franken

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 376,7 auf Lang & Schwarz (06. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -5,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 264,76 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,43CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -38,76 %/+9,16 % bedeutet.