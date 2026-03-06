ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 349 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 349 Franken auf "Neutral" belassen. In der Phase-II-Studien des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide sei die Gewichtsreduktion geringer gewesen als gedacht, das Präparat sei allerdings besser vertragen worden, schrieb James Quigley am Freitag. Nun müsse man sich in besondere die Dosis anschauen. Quigley rechnet am Freitag mit schwächelnden Roche-Aktien./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 376,7 auf Lang & Schwarz (06. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -5,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 264,76 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,43CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -38,76 %/+9,16 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 349 Euro
