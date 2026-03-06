Landis+Gyr Group AG bezieht neuen Hauptsitz in Cham

CHAM, Schweiz, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Landis+Gyr Group AG, ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen, schlägt nach der angekündigten Veräusserung des EMEA-Geschäfts ein neues Kapitel auf. Das Unternehmen verlegt seinen Hauptsitz innerhalb von Cham in ein neues, hochmodernes Bürogebäude, nur wenige Schritte vom bisherigen Standort entfernt.

Landis+Gyr freut sich, einen wichtigen Schritt für die Zukunft des Unternehmens bekannt zu geben: Nach der Ankündigung der EMEA-Veräusserung wird der globale Hauptsitz innerhalb der Gemeinde Cham umziehen. Der neue Hauptsitz, gelegen an der alten Steinhauserstrasse 14 in 6330 Cham, bietet den Mitarbeitenden modernste Arbeitsbedingungen und unterstreicht die langfristige Verbundenheit mit dem Standort Cham.

„Mit dem neuen Hauptsitz setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und Innovation. Cham bleibt für uns einen zentralen Standort, an dem wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und Partnern die Zukunft gestalten", betont Peter Mainz, CEO von Landis+Gyr.

Auch die Gemeinde Cham begrüsst diesen Schritt. Gemeindepräsident Georges Helfenstein sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über diesen Entscheid, der auch das Resultat einer vorausschauenden, verlässlichen Wirtschaftspflege der Gemeinde ist."

Die räumliche Nähe zum bisherigen Standort ermöglicht einen reibungslosen Übergang und garantiert, dass die bewährte Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und der Gemeinde Cham nahtlos fortgeführt wird.

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Weitere Information finden Sie unter www.landisgyr.com .

