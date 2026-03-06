UBS senkt Infineon auf 'Neutral' - Ziel runter auf 45 Euro

Bericht von der ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Infineon Technologies AG, Neubiberg, am 19.02.2026 ab 10 Uhr im International Congress Center München (ICM ) der Messe München, Am Messesee 6





Nach fünf Jahren virtueller HVs fand nun wieder eine Präsenz-HV statt mit rund 1400 Aktionärinnen und Aktionären (Präsenz knapp 63 %).





Das auffällig plazierte Motto lautete: "Driving decarbonisation and digitalization.Together."





Die Versammlung verlief weitgehend entspannt unter der Leitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats Dr. Herbert Diess.

Er erklärte, Infineon sei in sehr guten Händen und habe sich strategisch erfolgreich positioniert. Das Unternehmen habe gezielt in technologische Kompetenz investiert und seine Wettbewerbsfähigkeit weiter gestärkt.





Einen detaillierten Überblick und Ausblick gab CEO Jochen Hanebeck, dessen Vertrag vorzeitig bis Ende März 2032 verlängert wird.





Rund 56.000 Mitarbeitende entwickeln, produzieren und vertreiben bei Infineon Microcontroller, Halbleiter und Sensoren.

Bei Microcontrollern ist man sehr erfolgreich; der übrige Halbleiterbereich befindet sich in einer Schwächephase, auch wegen Preisdrucks aus China.





Als interessante Zukunftsfelder will Infineon Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) für softwaredefinierte Fahrzeuge und Robotik anbieten, und zwar mit generativer, agentischer und physischer KI. "Physisch" meint humanoide Roboter, die Infineon-Chips im Wert von 500 $ enthalten können. Zwei solcher menschenähnlicher Roboter wurden eindrucksvoll in Aktion präsentiert.





Für 2,5 Mrd $ wurde der Ethernet-Bereich des US-Unternehmens Marvell übernommen; Ethernet bietet schnelle und sichere Kommunikation. Von ams Osram wird derzeit das Portfolio an nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren für 570 Mio € übernommen. Damit stärkt Infineon seine führende Position im Bereich der Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen





Die Ausrüstung von Hochleistungs-Rechenzentren, in denen laut CEO "Energie umgewandelt wird in Intelligenz", ist ein weiterer, vielversprechender Wachstumsmarkt. Von 2024 bis 2027 wird eine Verzehnfachung des Umsatzes mit Stromversorgungslösungen solcher Rechenzentren auf 2,5 Mrd € erwartet.

Ein einziger KI-Chip wird demnächst 4 kW elektrische Leistung verbrauchen, was ungefähr zwei Bügeleisen entspricht.





Aus der Zusammenarbeit mit Nvidia wird ein 800 Volt-Gleichspannungsnetz entstehen, aus dem die 12 V Bordspannung abgeleitet werden. "Autos werden zu lernenden Maschinen auf Rädern."





Infineon-Chips bestehen aus Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid; letzteres wird ab Juni in einer eigenen Fabrik in Dresden verarbeitet.





Auch CFO Dr. Sven Schneider erhält eine vorzeitige Vertragsverlängerung (bis Ende April 2032). Er erläuterte die Finanzen:





Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 betrug 14,662 Mio € (Vorjahr 14,955) bei einer Bruttomarge von 39,2 %.

Die Investitionen betrugen 2,094 Mrd (2,719), der Free Cash Flow bereinigt 1,803 Mrd, der ROCE 4,9 %, die Dividende das dritte Jahr in Folge 0,35 €.





Geopolitische Unsicherheiten, Zölle etc. mahnen zur Vorsicht bei Prognosen.





Es folgten mehere Frage- und Antwort-Runden bei einer Redezeitbeschränkung auf 12 Minuten

Alle Tagesordnungspunkte wurden angenommen.





Catering von "Feinkost Käfer". Die Frühstücks-Brezn und -Laugenstangen waren bald weg.

Mittags ähnlich: Als erstes waren die "veganen Spinatpflanzerln" alle, aber auch bei den Wienerle gab es lange Nachschubpausen und schließlich nichts mehr. Man habe mit weniger Besuchern gerechnet, so der Vorstand, der auf Nachfrage die Gesamtkosten der HV nannte: 1,8 Mio, davon Catering 130 T€ (incl. Fixkosten wie Infrastruktur/Küche, Personal, Geschirr/Besteck etc.). Trotz dieses üppigen Budgets verließ mancher hungrig die HV - ein Tiefpunkt der HV-Saison 2026.



