    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Märkte beruhigen sich etwas - Iran-Krieg bleibt aber im Fokus

    Aktien Asien - Märkte beruhigen sich etwas - Iran-Krieg bleibt aber im Fokus
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach den starken Schwankungen wegen des Iran-Krieges in dieser Woche ist an den asiatischen Märkten am Freitag ein Stück weit Ruhe eingekehrt. Bei überschaubaren Kursausschlägen tendierten die Börsen uneinheitlich, nachdem sie sich von anfänglichen Abgaben erholt hatten.

    Nach den Gewinnen am Vortag blieben größere Anschlusskäufe allerdings überwiegend aus. Damit dominierte an den Märkten Vorsicht. "Zwar deutet vieles darauf hin, dass sich der Krieg im Iran in eine für die USA positive Richtung entwickeln könnte, doch Gewissheit gibt es nicht", so Stephen Auth, CIO für Aktien beim Vermögensverwalter Federated Herme. "Ebenso wenig lässt sich ausschließen, dass es zu erheblichen Störungen der globalen Energieversorgung kommt."

    Zudem steht am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für Februar an, was die Zurückhaltung der Marktteilnehmer verstärkte. "In Kombination mit der geopolitischen Lage könnten diese Zahlen über den Wochenausklang entscheiden", merkte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activ Trades an. "Ein schwächelnder Arbeitsmarkt könnte die Sorgen vor einer Rezession befeuern, während ein zu starker Markt den Inflationsdruck durch Lohnsteigerungen erhöhen würde - ein klassisches Dilemma für die Anleger."

    Japanische Aktien legten moderat zu. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit 55.620,84 Punkten 0,6 Prozent im Plus. Das auf Ölimporte angewiesene Lande profitierte damit auch vom leichten Rückgang der Ölpreise. Auf Wochensicht liegt der Nikkei 225 allerdings rund fünf Prozent im Minus.

    Der südkoreansiche Kospi tendierte unterdessen kaum verändert. Die Aussichten nach der Korrektur der vergangenen Tage sind unterdessen gut. "Der Markt zählt weltweit zu den günstigsten Aktienmärkten", stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest. "Stabile Gewinnrevisionen und starke Exporte machen das aktuelle Kursniveau interessant." Im Vergleich zur Vorwoche hat der Kospi rund zehn Prozent verloren.

    In China ging es aufwärts. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 1,6 Prozent an, der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,3 Prozent. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer Erholung der Technologiewerte.

    Etwas nach unten bewegten sich dagegen die Aktien in Australien. Der ASX sank um ein Prozent auf 8.851,00 Punkte. Der Markt hatte sich angesichts der Turbulenzen anderer Börsen in den vergangenen Tage vergleichsweise gut gehalten./mf/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Märkte beruhigen sich etwas - Iran-Krieg bleibt aber im Fokus Nach den starken Schwankungen wegen des Iran-Krieges in dieser Woche ist an den asiatischen Märkten am Freitag ein Stück weit Ruhe eingekehrt. Bei überschaubaren Kursausschlägen tendierten die Börsen uneinheitlich, nachdem sie sich von anfänglichen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     