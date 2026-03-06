    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCooper Companies AktievorwärtsNachrichten zu Cooper Companies

    CooperVision-Forschung unterstützt lebenslanges, klares und komfortables Tragen von Kontaktlinsen

    ROCHESTER, New York, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- CooperVision wird auf dem Netherlands Contact Lens Congress (NCC) 2026 im Rahmen des wissenschaftlichen Streams der British Contact Lens Association (BCLA) eine Reihe von wissenschaftlichen Vorträgen und Postern präsentieren, die zeigen, wie evidenzbasierte Pflege und kontinuierliche Innovation das klare, komfortable Tragen von Kontaktlinsen in jeder Lebensphase unterstützen. Die Konferenz findet am 8. und 9. März in Veldhoven, Niederlande, statt.

    CooperVision, a division of CooperCompanies (Nasdaq: COO), is one of the world’s leading manufacturers of contact lenses. The company produces a full array of daily disposable, two-week, and monthly soft contact lenses that feature advanced materials and optics, and premium rigid gas permeable lenses for orthokeratology and scleral designs. For more information, visit coopervision.com.

    „Bei CooperVision bedeutet unser Engagement für die Verbesserung der täglichen Sehkraft der Menschen, dass wir fortschrittliche Kontaktlinsendesigns und -modalitäten entwickeln, die sich mit ihren Sehbedürfnissen weiterentwickeln", sagte Marcella McParland, MCOptom, FAAO. FIACLE, FBCLA, Senior Director Professional Affairs, EMEA, CooperVision. „Die Forschung, die wir auf dem NCC vorstellen, trägt zu einem besseren Verständnis der Zufriedenheit der Träger, der Anpassung neuer Passformen und der Verschreibungsmuster bei. Diese Erkenntnisse helfen Augenärzten, ihre Patienten von der ersten Kontaktlinsenerfahrung bis zur Alterssichtigkeit zu unterstützen."

    Zu den Forschungshighlights gehört eine von den Forschern initiierte Studie, die den Übergang von einer Einstärken-Kontaktlinse zum Dual-Focus-Design von MiSight 1 day for myopia control untersucht und feststellt, dass junge Erwachsene innerhalb von sechs Monaten über eine vergleichbare Sehqualität und einen vergleichbaren Komfort berichten. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, dass der Arzt die Erwartungen der Patienten in Bezug auf Komfort und Sehqualität während der Anpassungsphase steuert.*

    Mit Blick auf eine breitere Patientenpopulation bestätigt eine weitere Studie, dass moderne sphärische Kontaktlinsendesigns- einschließlich der Marken MyDay, Biofinity und Biofinity Energys - weiterhin die alltäglichen Bedürfnisse neuer und erfahrener Kontaktlinsenträger in Bereichen wie Komfort, Sehkraft und Gesamtleistung erfüllen. Die von CooperVision zur Verfügung gestellten Poster vergleichen die Sichtweise von Augenärzten und Verbrauchern zur augenärztlichen Fernversorgung und erkunden die Beweggründe und Entscheidungsfindung neuer und ehemaliger Kontaktlinsenträger, wodurch konkrete Ansatzpunkte für Testangebote und Adoption aufgezeigt werden.

