    BARCLAYS stuft Moller-Maersk auf 'Neutral'

    BARCLAYS stuft Moller-Maersk auf 'Neutral'
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 11000 auf 16000 dänischen Kronen angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Marco Limite hält eine Normalisierung der Sicherheitslage im Roten Meer 2026 für zunehmend unwahrscheinlich, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar anlässlich der Nahost-Eskalation schrieb. Dem ursprünglichen Rückkehrplan der dänischen Reederei sei damit wohl zunächst der Boden entzogen worden. Die Frachtraten erwartet Limite 2026 nun leicht über dem Niveau des vierten Quartals 2025 und nicht mehr deutlich darunter. Auf das operative Ergebnis der Dänen habe dies enorm günstigen Einfluss./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 11:17 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 2.263EUR auf Tradegate (06. März 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.





