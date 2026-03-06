    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Lanxess auf Tief seit 2009 - Bleibt auf Envalior-Anteilen sitzen

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das vorläufige Scheitern des Verkaufs der restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior hat bei den Aktionären von Lanxess am Freitag einmal mehr Sorgen in puncto Finanzierung des Spezialchemiekonzerns geweckt. Die Papiere sackten kurz nach dem Handelsstart um gut acht Prozent auf 15,02 Euro ab. Nach dem jüngsten Branchen-Kursrutsch im Zuge des Iran-Krieges bedeutet das nun das niedrigste Kursniveau seit 2009.

    Der Joint-Venture-Partner Advent will die Anteile an Envalior vorerst nicht übernehmen und beruft sich dabei auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt. Nun gelten für 2027 und 2028 vereinbarten Kaufrechte.

    Laut Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan haben die Bilanzsorgen bei Lanxess damit Bestand. Sie seien schon länger das dominierende Thema der Aktienstory. Christian Bell von der UBS befürchtet, dass Lanxess bei Rating-Agenturen den "Investment Grade"-Status verlieren könnte. Gemeinhin wird dann von "Ramsch-Niveau" gesprochen. Damit könnten die Finanzierungskosten für das recht hoch verschuldete Unternehmen dann steigen.

    Der Kölner Konzern sieht sich allerdings auch ohne die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf langfristig solide finanziert, die Rückzahlung der im Oktober fälligen Anleihe sei bereits gesichert, hieß es am Donnerstagabend. Lanxess wollte dieses Jahr wie im vergangenen September angekündigt ursprünglich 1,2 Milliarden Euro durch den Verkauf einnehmen.

    Udeshi schließt aus der Advent-Entscheidung, dass diese auch mit einem schwierigen Umfeld für zyklische Chemieunternehmen in Zusammenhang steht. Dieses spiegelt sich seiner Einschätzung nach auch in anderen Branchenwerten wie BASF oder Wacker Chemie noch nicht vollständig wider./tih/mis

     

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 46,12 auf Tradegate (06. März 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -4,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 41,08 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -12,51 %/+33,42 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Fundamentallage von BASF: reduzierter Ausblick für 2026, verschärfter Sparkurs, gekürzte Investitionen und Verkäufe (Werkswohnungen) zur Schuldentilgung und Cashgenerierung. Diskussionen behandeln China‑Überkapazitäten/Zhanjiang, Energie‑ und Rohstoffrisiken (Iran), mögliche Segmente mit Margenaufbesserung sowie Kursreaktionen und Dividendenpolitik.
