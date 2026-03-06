RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Inmitten der Kursschwäche durch die Nahost-Eskalation und den Ölpreisanstieg habe die Airline die Erwartungen an 2025 getoppt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Zudem sei der Ausblick sehr positiv./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 8,376EUR auf Tradegate (06. März 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.





