RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Inmitten der Kursschwäche durch die Nahost-Eskalation und den Ölpreisanstieg habe die Airline die Erwartungen an 2025 getoppt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Zudem sei der Ausblick sehr positiv./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 02:04 / EST
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 8,376EUR auf Tradegate (06. März 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
