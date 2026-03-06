    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lufthansa sieht wegen Iran-Krieg mehr Chancen auf Asien-Flügen

    ROUNDUP - Lufthansa sieht wegen Iran-Krieg mehr Chancen auf Asien-Flügen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hofft trotz des Iran-Kriegs in diesem Jahr auf noch bessere Geschäfte. Vorstandschef Carsten Spohr will das Flugangebot auf der Langstrecke ausbauen und den Gewinn im Tagesgeschäft deutlich steigern. Dazu beitragen soll das Sanierungsprogramm für die Kernmarke Lufthansa Airlines, die 2025 in die schwarzen Zahlen zurückkehrte. Zudem registriert die Lufthansa seit einigen Tagen eine stärkere Nachfrage auf den Strecken von und nach Asien und Afrika, da der Krieg die Drehkreuze der großen arabischen Airlines Emirates und Qatar erfasst hat.

    Der Krieg im Nahen Osten macht die Geschäftsprognosen der Lufthansa allerdings noch unsicherer als sonst. Einerseits sind die Ölpreise in die Höhe gesprungen, was auch das Kerosin absehbar teurer machen dürfte. Andererseits wittert Spohr die Chance, mit mehr Flügen etwa nach Singapur, Indien, China und Südafrika von der Krise der Gesellschaften vom Persischen Golf zu profitieren. Der Konzern prüft nach eigenen Angaben bereits eine Aufstockung der Flugfrequenzen in diese Länder.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    8,23€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,88€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zum Handelsstart gut an: Die Lufthansa-Aktie legte am Morgen um drei Prozent zu. Am Vortag hatte die Aktie nochmals unter dem Iran-Krieg gelitten. Die Folgen des Kriegs für die Treibstoffpreise und den Reiseverkehr hatten die Lufthansa-Aktie zuletzt auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gedrückt. Infolge der Kursverluste platzte diese Woche die Hoffnung des Vorstands auf eine Rückkehr des Konzerns in den deutschen Leitindex Dax.

    Im vergangenen Jahr profitierte die Lufthansa noch von einem Rückgang der Kerosinpreise. Zudem musste sie ihren Kunden insgesamt deutlich weniger Entschädigungen wegen verspäteter und ausgefallener Flüge bezahlen, wie sie am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zugleich kletterte der Umsatz um fünf Prozent auf den Rekordwert von 39,6 Milliarden Euro.

    Dabei kehrte die Kernmarke Lufthansa Airlines in die schwarzen Zahlen zurück, und so wuchs der operative Gewinn des Konzerns vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) um knapp ein Fünftel auf 1,96 Milliarden Euro. Damit übertraf die Lufthansa auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Überschuss sank wegen negativer Steuereffekte hingegen um drei Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Die Dividende für die Aktionäre soll dennoch um zehn Prozent auf 33 Cent je Aktie steigen.

    Im laufenden Jahr will Spohr den Umsatz weiter nach oben treiben. Der bereinigte operative Gewinn soll sogar deutlich steigen. Gegen einen Anstieg der Kerosinpreise hat sich die Lufthansa vorerst weitgehend gewappnet: So hat sie ihre Treibstoffkosten für das laufende Jahr zu etwa 80 Prozent abgesichert. Finanzvorstand Till Streichert erwartet 2026 Treibstoffkosten von insgesamt etwa 7,2 Milliarden Euro. Das wäre sogar etwas weniger als 2025.

    Zu dem Gewinnanstieg soll zudem das laufende Sparprogramm der Kernmarke Lufthansa Airlines beitragen. Sie erhält in diesem Jahr mehr neue und sparsamere Langstreckenjets etwa vom Typ Boeing 787 "Dreamliner". Außerdem setzt sie stärker auf billigere Töchter wie Lufthansa City Airlines und Discover. Im laufenden Jahr sollen die Brutto-Einsparungen der Sparte 1,5 Milliarden Euro erreichen. Bis 2028 peilt das Management 2,5 Milliarden Euro an.

    Im vergangenen Jahr gelang der Kernmarke mit einem bereinigten operativen Gewinn von rund 150 Millionen Euro die Rückkehr in die schwarzen Zahlen, nachdem sie im Vorjahr noch einen Verlust von rund 90 Millionen eingeflogen hatte. Insgesamt steigerten die konzerneigenen Passagier-Airlines wie Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels, Eurowings und der neue italienische Ableger Ita ihr bereinigtes operatives Ergebnis um vier Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon stammte von der Schweizer Konzerntochter Swiss.

    Deutlich besser als im Vorjahr lief es für die Frachttochter Lufthansa Cargo. Sie steigerte ihren bereinigten operativen Gewinn um 29 Prozent auf 324 Millionen Euro. Die Wartungssparte Lufthansa Technik konnte ihr Ergebnis trotz Belastungen durch den schwachen US-Dollar und Zölle mit 603 Millionen Euro fast stabil halten. Um die Folgen der US-Zollpolitik abzumildern, hatte das Unternehmen den internationalen Transport von Teilen gezielt umgeleitet./stw/err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 191,7 auf Tradegate (06. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -11,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,05 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -15,76 %/-3,73 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die knappe DAX‑Aufnahme und deren Folgen für Freefloat‑Marktkapitalisierung sowie kurzfristige Kursvolatilität, Sorgen vor Verkäuferdruck, fundamentale Belastungen durch längere Umflüge und höhere Kosten (Ölpreis, Luftraumsperren), Einfluss von Piloten‑Konflikten auf Kosten und Profitabilität sowie Wettbewerbsverschiebungen durch reduzierte Konkurrenz aus den Golfstaaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Lufthansa sieht wegen Iran-Krieg mehr Chancen auf Asien-Flügen Die Lufthansa hofft trotz des Iran-Kriegs in diesem Jahr auf noch bessere Geschäfte. Vorstandschef Carsten Spohr will das Flugangebot auf der Langstrecke ausbauen und den Gewinn im Tagesgeschäft deutlich steigern. Dazu beitragen soll das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     