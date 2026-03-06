    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Stedim Biotech AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance

    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim zwar von 240 auf 210 Euro gesenkt, die Aktien aber nach ihrer Underperformance wieder von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn von Sartorius und der Tochter Stedim sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei letzterer, schrieb Charles Weston am Freitag. Die Bewertung sei enorm niedrig, sowohl historisch als auch im Konkurrenzvergleich mit Thermo Fisher Scientific und Danaher./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

    ISIN:FR0013154002WKN:A2AJKS

     

    Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 174,0 auf Tradegate (06. März 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Stedim Biotech Aktie um -5,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Stedim Biotech bezifferte sich zuletzt auf 16,93 Mrd..

    Sartorius Stedim Biotech zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +23,24 %/+73,12 % bedeutet.


    Rating: Outperform
