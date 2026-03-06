RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Stedim Biotech Aktie

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 174,0 auf Tradegate (06. März 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Stedim Biotech Aktie um -5,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Stedim Biotech bezifferte sich zuletzt auf 16,93 Mrd..

Sartorius Stedim Biotech zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +23,24 %/+73,12 % bedeutet.