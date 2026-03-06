5-Minuten-Laden: BYD kontert Absatzkrise mit neuer Super-Batterie

Die neue Batterie soll vor allem bei Ladegeschwindigkeit und Reichweite deutlich zulegen. Laut Wang kann sie selbst bei minus 20 Grad Celsius in weniger als zwölf Minuten von 20 auf 97 Prozent geladen werden und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 777 Kilometern. In Premiumfahrzeugen wie dem Denza Z9GT oder dem Luxusmodell Yangwang U7 sollen sogar mehr als 1.000 Kilometer möglich sein. Zudem habe die Batterie Sicherheitstests bestanden, die über die aktuellen chinesischen Standards hinausgehen.

Der chinesische Elektroautokonzern BYD versucht mit einer neuen Batterie- und Ladetechnologie, seine schwächelnden Verkaufszahlen im Heimatmarkt wieder anzukurbeln. Auf einer mehrstündigen Technologiekonferenz in Shenzhen stellte Vorstandschef Wang Chuanfu am Donnerstag die zweite Generation der sogenannten Blade-Batterie vor – das erste große Batterie-Upgrade des Unternehmens seit sechs Jahren.

Parallel baut BYD seine Ladeinfrastruktur massiv aus. Das Unternehmen will bis Ende 2026 rund 20.000 Schnellladestationen errichten, darunter etwa 2.000 entlang von Autobahnen. Bereits mehr als 4.000 Anlagen sind nach Konzernangaben installiert. "Im Durchschnitt wird es auf Autobahnen alle 100 Kilometer eine BYD-Station geben", sagte Wang auf der Technologiekonferenz. Perspektivisch soll das System auch international ausgerollt werden.

Die zweite Generation der Schnelllader liefert nach Angaben des Unternehmens bis zu 1500 Kilowatt Leistung pro Ladepistole. Elektroautos sollen damit in etwa fünf Minuten von zehn auf 70 Prozent geladen werden können, in neun Minuten nahezu vollständig. "Das ist eine signifikante Verbesserung von mehr als 50 Prozent gegenüber der ersten Generation", kommentierte Deutsche-Bank-Analyst Bin Wang.

BYD präsentierte mehr als zehn neue Modelle mit der Blade-2-Technologie über alle Marken hinweg – von günstigeren Fahrzeugen ab etwa 155.000 Yuan (rund 22.463 US-Dollar) bis zum Luxus-SUV Yangwang U8L für rund 1,3 Millionen Yuan. Um Käufer anzulocken, soll Kunden neuer Modelle ein Jahr kostenloses Schnellladen angeboten werden.

Die Technologieoffensive kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Auf dem chinesischen Automarkt herrscht ein harter Preiskampf zwischen mehr als 100 Marken. BYD verliert dabei an Dynamik: Seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sind die Verkäufe im Heimatmarkt rückläufig, Anfang 2026 wurde der Konzern zeitweise sogar vom Rivalen Geely überholt. Auch das Ende staatlicher Steuervergünstigungen für Elektroautos stärkte klassische Hersteller wie Volkswagen.

Analysten sehen zwar Fortschritte bei der Technik, bleiben aber vorsichtig. "Angesichts der Schwäche auf dem chinesischen Elektroautomarkt erwarten wir nicht, dass Marktanteile leicht zurückgewonnen werden, und beobachten aufmerksam, wie sich die Stückzahlen entwickeln", zitiert Reuters Eugene Hsiao von Macquarie.

Dennoch könnte die neue Lade- und Batterietechnologie die Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken. Analyst Bin Wang hält sogar ein neues Geschäftsmodell für möglich: "BYD könnte ein Schnelllade-Ökosystem aufbauen." Kurzfristig bleibt der Druck jedoch hoch – der chinesische Markt entwickelt sich zunehmend zu einem wertorientierten Markt, in dem Käufer immer stärker auf den Preis achten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



