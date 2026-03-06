    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCooper Companies AktievorwärtsNachrichten zu Cooper Companies

    Cooper Companies Aktie weiter auf Talfahrt - -7,99 % - 06.03.2026

    Am 06.03.2026 ist die Cooper Companies Aktie, bisher, um -7,99 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cooper Companies Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Cooper Companies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Cooper Companies Aktie. Mit einer Performance von -7,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,49 %, geht es heute bei der Cooper Companies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Cooper Companies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,87 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cooper Companies Aktie damit um -7,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Cooper Companies bisher ein Plus von +2,87 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

    Cooper Companies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,02 %
    1 Monat -2,21 %
    3 Monate +2,87 %
    1 Jahr -13,99 %

    Informationen zur Cooper Companies Aktie

    Es gibt 196 Mio. Cooper Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,03 Mrd.EUR € wert.

    CooperVision Research Supports a Lifetime of Clear, Comfortable Contact Lens Wear


    ROCHESTER, N.Y., March 6, 2026 /PRNewswire/ - CooperVision will present a range of scientific papers and posters in the British Contact Lens Association (BCLA) scientific stream at the 2026 Netherlands Contact Lens Congress (NCC) that demonstrates …

    CooperVision-Forschung unterstützt lebenslanges, klares und komfortables Tragen von Kontaktlinsen


    ROCHESTER, New York, 6. März 2026 /PRNewswire/ - CooperVision wird auf dem Netherlands Contact Lens Congress (NCC) 2026 im Rahmen des wissenschaftlichen Streams der British Contact Lens Association (BCLA) eine Reihe von wissenschaftlichen Vorträgen …

    Cooper Companies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cooper Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cooper Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cooper Companies

    -4,32 %
    -6,34 %
    -2,92 %
    -4,32 %
    -21,44 %
    -19,03 %
    -18,33 %
    +1.430,14 %
