Cooper Companies Aktie weiter auf Talfahrt - -7,99 % - 06.03.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Cooper Companies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,87 % bestehen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Cooper Companies Aktie. Mit einer Performance von -7,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,49 %, geht es heute bei der Cooper Companies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cooper Companies Aktie damit um -7,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Cooper Companies bisher ein Plus von +2,87 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

Cooper Companies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,02 % 1 Monat -2,21 % 3 Monate +2,87 % 1 Jahr -13,99 %

Informationen zur Cooper Companies Aktie

Es gibt 196 Mio. Cooper Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,03 Mrd.EUR € wert.

ROCHESTER, New York, 6. März 2026 /PRNewswire/ - CooperVision wird auf dem Netherlands Contact Lens Congress (NCC) 2026 im Rahmen des wissenschaftlichen Streams der British Contact Lens Association (BCLA) eine Reihe von wissenschaftlichen Vorträgen …

