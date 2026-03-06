Neue Raketen auf Israel gefeuert

graueeminenz77 schrieb 02.03.26, 08:46

ja genau darum geht es ! USA wollen BRICS spalten ... na viel Glück Donald 🤞 ... die sind nämlich mittlerweile zusammenNummrer EINS, was einer nicht hä bekommt er von Anderen! Aber demnächst will er ja Kuba (wahrscheinlich von vielen Exilkubanern aus seiner Nachbarschaft in Florida) wieder übernehmen ... nu ja, ein Boot mit Waffen etc. würde ja schon gesichtet und versenkt! So langsam ist der Mann in Verbindung mit Netanjahu, Putin hoch Drei! Xi ist staatsmännisch und weiß um die eigene Stärke und die Hilfe der Partner !