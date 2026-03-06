Iran
Neue Raketen auf Israel gefeuert
Foto: Jan Woitas - dpa
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine neue Welle an Raketen auf Israel gefeuert. Das berichteten der staatliche iranische Rundfunk und die Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst./arb/DP/mis
Torbocheck schrieb 04.03.26, 20:15
Versicherer Blockieren den Persischen Golf🙋mitdiskutieren »
Dadurch stauen sich die Schiffe in der Straße von Hormus.
Mit dem Entzug des Versicherungsschutzes haben die führenden Schiffsversicherer eine zusätzliche "Blockade" errichtet. Sieben der führenden Haftpflicht-Versicherer der Reederei-Branche, die im Verband IGP&I organisiert sind, haben angesichts der Militärschläge gegen den Iran die Deckung von Kriegsschäden in der Golf-Region ausgesetzt .
graueeminenz77 schrieb 02.03.26, 08:46
ja genau darum geht es ! USA wollen BRICS spalten ... na viel Glück Donald 🤞 ... die sind nämlich mittlerweile zusammenNummrer EINS, was einer nicht hä bekommt er von Anderen! Aber demnächst will er ja Kuba (wahrscheinlich von vielen Exilkubanern aus seiner Nachbarschaft in Florida) wieder übernehmen ... nu ja, ein Boot mit Waffen etc. würde ja schon gesichtet und versenkt! So langsam ist der Mann in Verbindung mit Netanjahu, Putin hoch Drei! Xi ist staatsmännisch und weiß um die eigene Stärke und die Hilfe der Partner !mitdiskutieren »
Paxton14 schrieb 02.03.26, 06:33
Ich glaube geht vielmehr um China, die sind das eigentlich Ziel, nicht Iran oder Russland!mitdiskutieren »
