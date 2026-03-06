Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 06.03. - FTSE Athex 20 stark +2,85 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.973,52 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.
Top-Werte: DHL Group +3,08 %, Beiersdorf +3,03 %, Scout24 +2,30 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,81 %, Brenntag -0,83 %, Volkswagen (VW) Vz -0,61 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.047,48 PKT und steigt um +0,81 %.
Top-Werte: TeamViewer +4,81 %, RENK Group +3,91 %, Aroundtown +3,69 %
Flop-Werte: Lanxess -5,41 %, Wacker Chemie -1,18 %, Nordex -1,02 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:51) bei 3.666,79 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: TeamViewer +4,81 %, IONOS Group +3,23 %, ATOSS Software +2,86 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,81 %, Nordex -1,02 %, SILTRONIC AG -0,92 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:48) bei 5.815,89 PKT und steigt um +0,48 %.
Top-Werte: DHL Group +3,08 %, Prosus Registered (N) +2,55 %, adidas +2,14 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,81 %, EssilorLuxottica -2,00 %, Sanofi -0,70 %
Der ATX steht bei 5.489,08 PKT und gewinnt bisher +0,67 %.
Top-Werte: Andritz +3,36 %, Raiffeisen Bank International +2,74 %, voestalpine +1,47 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -0,62 %, Wienerberger -0,35 %, BAWAG Group +0,16 %
Der SMI steht bei 13.243,10 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: ABB +1,38 %, CIE Financiere Richemont +1,32 %, Logitech International +1,14 %
Flop-Werte: Holcim -1,79 %, Novartis -1,36 %, Kuehne + Nagel International -0,91 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.088,48 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Thales +2,74 %, ArcelorMittal +1,44 %, LEGRAND +1,40 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,00 %, STMicroelectronics -1,11 %, Eiffage -0,80 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.094,58 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Getinge (B) +1,58 %, ABB +1,38 %, SKF (B) +1,37 %
Flop-Werte: Telia Company -0,24 %, SSAB Registered (A) 0,00 %, Tele2 (B) +0,08 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.420,00 PKT und gewinnt bisher +2,85 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,47 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,76 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,06 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,96 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,86 %, Jumbo -0,70 %
