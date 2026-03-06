Börsenstart Europa - 06.03. - FTSE Athex 20 stark +2,85 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.047,48 PKT und steigt um +0,81 %. Top-Werte: TeamViewer +4,81 %, RENK Group +3,91 %, Aroundtown +3,69 % Flop-Werte: Lanxess -5,41 %, Wacker Chemie -1,18 %, Nordex -1,02 %

Der DAX steht bei 23.973,52 PKT und gewinnt bisher +0,57 %. Top-Werte: DHL Group +3,08 %, Beiersdorf +3,03 %, Scout24 +2,30 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,81 %, Brenntag -0,83 %, Volkswagen (VW) Vz -0,61 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (09:59:51) bei 3.666,79 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: TeamViewer +4,81 %, IONOS Group +3,23 %, ATOSS Software +2,86 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,81 %, Nordex -1,02 %, SILTRONIC AG -0,92 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:48) bei 5.815,89 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: DHL Group +3,08 %, Prosus Registered (N) +2,55 %, adidas +2,14 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,81 %, EssilorLuxottica -2,00 %, Sanofi -0,70 %

Der ATX steht bei 5.489,08 PKT und gewinnt bisher +0,67 %.

Top-Werte: Andritz +3,36 %, Raiffeisen Bank International +2,74 %, voestalpine +1,47 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -0,62 %, Wienerberger -0,35 %, BAWAG Group +0,16 %

Der SMI steht bei 13.243,10 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: ABB +1,38 %, CIE Financiere Richemont +1,32 %, Logitech International +1,14 %

Flop-Werte: Holcim -1,79 %, Novartis -1,36 %, Kuehne + Nagel International -0,91 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.088,48 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Thales +2,74 %, ArcelorMittal +1,44 %, LEGRAND +1,40 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,00 %, STMicroelectronics -1,11 %, Eiffage -0,80 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.094,58 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,58 %, ABB +1,38 %, SKF (B) +1,37 %

Flop-Werte: Telia Company -0,24 %, SSAB Registered (A) 0,00 %, Tele2 (B) +0,08 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.420,00 PKT und gewinnt bisher +2,85 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,47 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,76 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,06 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,96 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,86 %, Jumbo -0,70 %