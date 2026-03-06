KI enthüllt verborgenen Kern eines potenziellen Porphyrsystems bei Kitimat

Gestern verkündete Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX), dass eine KI-gestützte geologische Analyse auf dem zu 100% unternehmenseigenen Kitimat Kupfer-Gold Projekt im Nordwesten von British Columbia (Kanada) abgeschlossen wurde. Dabei wurde eine große verborgene leitfähige Anomalie mit einer Ausdehnung von etwa 1,5 × 1,5 km identifiziert.

Die Anomalie beginnt bereits etwa 50 m unter der Erdoberfläche und zeigt eine vertikale Kontinuität bis in mindestens 1 km Tiefe, was auf ein potenziell großes sulfidreiches hydrothermales System hindeutet, das mit einem verborgenen Kupfer-Gold-Porphyrzentrum vereinbar ist.

Die Bedeutung dieser Entdeckung liegt nicht nur in der Größe des leitfähigen Körpers, sondern auch darin, dass sie die starken Kupfer-Gold-Bohrabschnitte erklärt, die historisch in der nahegelegenen Jeannette Zone durchteuft wurden. Diese könnten den äußeren Rand („Halo“) eines wesentlich größeren Porphyrsystems darstellen, das bislang unter einer Sedimentbedeckung verborgen geblieben war.

„Der Abschluss unserer KI-gestützten Analyse stellt bei Kitimat einen bedeutenden Schritt nach vorn dar. Die KI-Generierung dieser sehr großen leitfähigen Anomalie, die entlang einer strukturellen magnetischen Grenze in fruchtbaren vulkanischen Inselbogen-Gesteinen liegt, könnte sehr gut ein verdecktes intrusives Porphyrzentrum darstellen. Die in der Nähe erbohrte historische Mineralisierung lieferte bedeutende oberflächennahe Kupfer-Gold-Abschnitte, die weiterhin offen sind, und entspricht unserer geologischen Interpretation, dass diese Abschnitte den äußeren Ausdruck eines wesentlich größeren Porphyrsystems darstellen könnten, möglicherweise der jetzt beobachteten, von der KI generierten Anomalie.“ Brian Thurston, CEO von Copper Quest, in der Pressemitteilung vom 5. März 2026.

Historische Bohrungen zeigten bereits starke Kupfer-Gold-Gehalte

Das Kitimat Projekt lieferte bereits im Rahmen historischer Explorationsarbeiten im Jahr 2010 beeindruckende Bohrergebnisse. Zu den Highlights zählen:

Loch J7: 117,07 m @ 0,54% Kupfer + 1,03 g/t Gold (ab 1.52 m)

(ab 1.52 m) Loch J1: 103,65 m @ 0,55% Kupfer + 1 g/t Gold (ab 9.15 m)

(ab 9.15 m) Loch J2: 107,01 m @ 0,45% Kupfer + 0,8 g/t Gold (ab 6.10 m)

(ab 6.10 m) Loch J8: 112,2 m @ 0,33% Kupfer + 0,41 g/t Gold (ab 11.89 m)

Diese langen, oberflächennahen Abschnitte belegen eine robuste mineralisierte Hülle mit Gehalten, die häufig mehr als 1 g/t Goldäquivalent erreichen. Ein Verifizierungsprogramm aus dem Jahr 2020 unter der Leitung von Hanson (ALS Canada Ltd.) reproduzierte diese Ergebnisse erfolgreich und bestätigte in einzelnen 3 m Teilintervallen Gehalte von bis zu 7,8 g/t Gold und 4,6% Kupfer.

Derart lange Abschnitte, die bereits nahe der Oberfläche beginnen, sind typisch für Porphyrsysteme, bei denen die Mineralisierung gewöhnlich innerhalb großer hydrothermaler Halos rund um ein intrusives Zentrum auftritt.

Trotz dieser ermutigenden Ergebnisse konnte das Bohrprogramm jedoch die tatsächliche Quelle der Mineralisierung (die verantwortliche Intrusion) nicht identifizieren.

Stattdessen konzentrierten sich die Bohrungen auf die Jeannette Zone, in der die Mineralisierung in vulkanischen Wirtsgesteinen auftritt.

Frühere Bohrungen verfehlten wohl das Haupt-Porphyrzentrum

Die kürzlich veröffentlichte KI-Modellierung liefert eine wichtige Erklärung dafür, warum frühere Bohrungen das Hauptsystem möglicherweise verfehlt haben.

Dem integrierten geologischen Modell zufolge stellt die Mineralisierung der Jeannette Zone wahrscheinlich eine periphere Mineralisierung am Rand eines deutlich größeren hydrothermalen Systems dar.

In vielen Porphyrsystemen weltweit tritt Kupfer-Gold-Mineralisierung in zonalen Mustern auf, die typischerweise folgendermaßen aufgebaut sind:

Zentrales intrusives Porphyrzentrum

Hochtemperatur-Alterationszone

Periphere Stockwork-Mineralisierung

Distale, vulkanisch beherbergte Mineralisierung

Die historischen Bohrungen bei Jeannette könnten somit den äußeren Teil dieses Systems durchteuft haben und nicht dessen Kern.

Die KI-Analyse deutet nun darauf hin, dass das wahrscheinlichste intrusive Zentrum in der Nähe liegt, jedoch unter einer flachen Sedimentbedeckung verborgen ist – was erklärt, warum es bei früheren Explorationsarbeiten unentdeckt blieb.

Die Beziehung zwischen der distalen Mineralisierung bei Jeannette und einem verborgenen Porphyrkern wird durch das unten dargestellte konzeptionelle hydrothermale Modell gut veranschaulicht, das aus der Pressemitteilung von Copper Quest übernommen wurde:

Konzeptionelles Porphyr-Hydrothermalmodell, das die interpretierte Lage des Jeannette Zielgebiets in Bezug auf ein verborgenes intrusives Kupfer-Gold-Porphyrzentrum bei Kitimat veranschaulicht. Der rote Rahmen markiert die Jeannette Zone im distalen Bereich eines hydrothermalen Systems, in dem historische Bohrungen lange Kupfer-Gold-Mineralisierung durchschnitten haben. Die neu identifizierte, durch KI generierte leitfähige Anomalie könnte das tiefer liegende intrusive Zentrum darstellen, das dieses System antreibt. Modifiziert nach Hedenquist und Lowenstern (1994) und adaptiert aus dem NI 43-101-Report zum Kitimat Projekt von Jeremy Hanson, P.Geo. (2020).

Der neu identifizierte Leiter liegt entlang eines ausgeprägten magnetischen Gradienten-Korridors, den Geologen häufig als strukturelle Grenze oder intrusive Kontaktzone interpretieren – zentrale geologische Merkmale, die häufig mit Porphyrlagerstätten in Verbindung stehen.

KI-gestützte Exploration: Ein neuer Weg, verborgene Lagerstätten zu entdecken

Copper Quest ging Ende 2025 eine Partnerschaft mit dem in den USA ansässigen Unternehmen ExploreTech ein, um generative KI-Explorationsmodellierung im gesamten Projektportfolio einzusetzen. Die Plattform integrierte:

Historische Bohrdaten

VTEM-Elektromagnetikdaten

Staatliche aeromagnetische Daten

Struktur- und Lithologie-Kartierung

Geochemische Daten

Geländebeobachtungen aus 2025

Das KI-System generierte tausende geologische Szenarien und bewertete die wahrscheinlichsten Zielbereiche für verborgene intrusive Zentren und sulfidreiche Zonen.

Bei Kitimat erzeugte das Modell eine kohärente geologische Architektur, die mit einem verborgenen Porphyrsystem vereinbar ist, wobei die leitfähige Anomalie ein potenziell sulfidreiches hydrothermales Zentrum repräsentiert. Wichtig ist, dass der Leiter folgende Merkmale aufweist:

Große laterale Ausdehnung (1,5 × 1,5 km)

Starke vertikale Kontinuität (>1 km)

Assoziation mit magnetischen Gradienten

Nähe zu bekannter Kupfer-Gold-Mineralisierung

Diese Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass die Anomalie den Kern des mineralisierenden Systems darstellt, das für die Mineralisierung der Jeannette Zone verantwortlich ist.

„Unsere generative KI-Plattform bewertet tausende geologische und geophysikalische Permutationen, um die mineralisierten Zentren mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Bei Kitimat erzeugen die integrierten magnetischen Daten, VTEM-Daten, Bohrdaten und geologischen Datensätze eine kohärente Zielarchitektur, die mit verborgener, intrusionsbezogener Mineralisierung vereinbar ist. Diese Plattform wurde bereits erfolgreich auf mehreren Porphyrsystemen weltweit eingesetzt, und wir freuen uns darauf, Copper Quest zu unterstützen, während das Unternehmen dieses Projekt in Richtung Bohrbestätigung vorantreibt.“ Dr. Alex Miltenberger, CEO von ExploreTech, in der Pressemitteilung von Copper Quest vom 5. März 2026.

ExploreTech ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf KI-gestützte Explorations-Workflows spezialisiert hat, darunter geologische Modellierung, geophysikalische Inversion und Optimierung von Bohrzielen, um verborgene mineralisierte Systeme zu identifizieren. ExploreTech wird von Dr. Alex Miltenberger und Dr. Tyler Hall geleitet – beide Absolventen der Stanford University in den Fachrichtungen Geophysik bzw. Geologie – mit beruflichem Hintergrund in Exploration und Bergbau. Die ExploreTech-Plattform integriert Geophysik, Bohrdaten, Geochemie, strukturelle Interpretationen und Satellitendaten in ein probabilistisches 3D-geologisches Modell, das darauf ausgelegt ist, mögliche verborgene intrusive Zentren und mineralisierte Systeme schnell zu identifizieren. ExploreTech hat seine Technologie bereits erfolgreich auf einer Reihe unterschiedlicher Projekte eingesetzt, mit besonderer Stärke bei der Identifizierung verborgener Porphyrziele. Weitere Informationen zu ExploreTech finden Sie unter www.exploretech.ai, von wo auch das oben gezeigte Bild stammt.

Nächster Schritt: Geophysik & Bohrungen

Um das von der KI generierte Ziel zu überprüfen, hat Copper Quest mit den Genehmigungsverfahren für folgende Maßnahmen begonnen:

Induced Polarization (IP) Messung: Diese geophysikalische Methode ist besonders effektiv zur Detektion disseminierter Sulfidmineralisierung, wie sie typischerweise in Porphyrsystemen vorkommt. Bohrprogramm: Die geplanten Bohrungen sollen das Zentrum der neu identifizierten leitfähigen Anomalie testen und könnten damit auf die intrusive Quelle der bei Jeannette beobachteten Mineralisierung abzielen.

Sollte sich das Modell bestätigen, könnte das System eine bedeutende verborgene Kupfer-Gold-Porphyrentdeckung darstellen.

Seltene Kombination: Großes Ziel mit hervorragender Infrastruktur

Ein oft übersehener, aber äußerst wichtiger Aspekt des Kitimat Projekts ist seine außergewöhnliche Infrastruktur, die bei Porphyr-Explorationsprojekten in einem so frühen Stadium nur selten zu finden ist. Das Projekt befindet sich:

10 km vom Tiefwasserhafen von Kitimat entfernt

1,5 km von der Bahnlinie entfernt

6 km von Hochspannungs-Wasserkraftleitungen entfernt

Erreichbar über bestehende Straßennetze



Lagekarte des Kitimat-Kupfer-Gold-Projekts, etwa 10 km nordwestlich der Stadt und des Tiefwasserhafens von Kitimat, British Columbia. Nur wenige Kupfer-Gold-Projekte in British Columbia vereinen eine derart nahe Lage zu Seehafen, Bahnlinie und Wasserkraft, was seltene Infrastrukturvorteile bietet, die die Kosten für Exploration und spätere Entwicklung deutlich senken können. (Karte von MiningHub mit dem von Rockstone beschrifteten Kitimat-Projektgebiet von Copper Quest / CQX)

Diese Lage verbessert die potenzielle Wirtschaftlichkeit einer zukünftigen Entdeckung erheblich, da Infrastruktur typischerweise einen der größten Kapitalposten beim Bau neuer Minen darstellt.

British Columbia zählt zudem zu den produktiveren Kupfer-Porphyrregionen der Welt und beherbergt Lagerstätten wie Red Chris, Galore Creek, KSM und Highland Valley.

Der bei Kitimat vorkommende Hazelton Vulkangürtel sowie die Intrusionen des Coast Plutonic Complex sind bekannt dafür, große Kupfer-Gold-Porphyrsysteme zu beherbergen.

Moderne Rechenzentren sind äußerst kupferintensiv und benötigen große Mengen für interne Verkabelung, Server- und Strominfrastruktur, Schaltanlagen sowie Netzanschlüsse. Da Kupfer häufig etwa 6% der gesamten Baukosten ausmacht, kann eine typische 100 MW Anlage mit geschätzten 1 Milliarde USD Baukosten rund 60 Millionen USD allein für Kupfer erfordern – noch bevor zusätzlicher Lastanstieg berücksichtigt wird, der entsteht, wenn KI-Anwendungen höhere Leistungsdichten und einen schnelleren Ausbau der Stromnetze erfordern. Die Grafik zeigt, wie dieser Nachfrageimpuls mit den prognostizierten Kupferdefiziten der kommenden Jahre zusammenfällt. Quelle: @KatusaResearch auf X.com, Januar 2026

Kupferdefizit stärkt die strategische Bedeutung

Der Zeitpunkt dieses Explorationsfortschritts ist bedeutsam. Die globale Kupfernachfrage steigt rasant, angetrieben durch Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, Rechenzentren und KI-Infrastruktur sowie den Ausbau der Stromnetze.

Gleichzeitig werden neue Entdeckungen immer seltener, während die Erzgehalte in bestehenden Minen weiter sinken.

Große Minenunternehmen sind daher zunehmend auf der Suche nach neuen, großen Kupfersystemen in stabilen Jurisdiktionen, wodurch Explorationsprojekte in Kanada immer wertvoller werden.

Ausgewählte globale Kupferlagerstätten-Entdeckungen seit 1985 zeigen einen klaren Rückgang sowohl bei der Anzahl großer Entdeckungen als auch bei den in den letzten Jahrzehnten identifizierten Gesamtkupferressourcen. Während Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, Rechenzentren und der Netzausbau die Nachfrage weiter beschleunigen, unterstreicht die schrumpfende Pipeline neuer Großentdeckungen die wachsende strategische Bedeutung, in stabilen Jurisdiktionen wie Kanada nach verborgenen Kupfersystemen zu suchen. Quelle: S&P Global (2026)

Fazit

Die KI-gestützte Neuinterpretation des Kitimat Projekts könnte einen entscheidenden Wendepunkt darstellen, um das geologische Potenzial der Liegenschaft besser zu verstehen.

Sollten die kommenden geophysikalischen Arbeiten und Bohrungen das Modell bestätigen, könnte Kitimat eine große, verborgene Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte beherbergen, die frühere Exploration schlicht an der falschen Stelle erbohrt hat.

Mit anderen Worten: Ermutigende Kupfer-Gold-Mineralisierung wurde bereits vor Jahren entdeckt, doch der Porphyr-Motor, der sie erzeugt hat, könnte sich erst jetzt wirklich zeigen – und in vielen Porphyrsystemen nehmen die Gehalte in Richtung des Kerns zu, während sie in den weiter außen liegenden Bereichen geringer sind.

Sowohl Kupfer als auch Gold befinden sich in den letzten Jahren in einem starken Aufwärtstrend, was das wachsende Interesse von Investoren an realen Vermögenswerten sowie die sich verknappenden Angebotsbedingungen in wichtigen Metallmärkten widerspiegelt. Während Gold von seiner Rolle als monetärer sicherer Hafen profitiert, wird Kupfer zunehmend durch die strukturell steigende Nachfrage aus Elektrifizierung, erneuerbaren Energien, KI-Infrastruktur und dem Ausbau der Stromnetze angetrieben – Entwicklungen, die die strategische Bedeutung neuer Entdeckungen in minenfreundlichen Jurisdiktionen unterstreichen.

Unternehmensdetails

Copper Quest Exploration Inc.

#2501 – 550 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 2B5 Kanada

Telefon: +1 778 949 1829

Email: investors@copperquestexploration.com

www.copper.quest

CUSIP: 217523 / ISIN: CA2175231091

Aktien im Markt: 118.431.171

Kanada-Symbol (CSE): CQX

Aktueller Kurs: 0,14 CAD (05.03.2026)

Marktkapitalisierung: 17 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 3MX0 / A40ZSP

Aktueller Kurs: 0,087 EUR (05.03.2026)

Marktkapitalisierung: 10 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Copper Quest Exploration Inc. („Copper Quest“; „das Unternehmen“) weisen Investoren darauf hin, dass sämtliche in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Copper Quest verwiesen, in denen eine ausführlichere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese können über die auf SEDAR www.sedarplus.ca hinterlegten Dokumente eingesehen werden. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Dieser Bericht enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen über die Erwartungen von Copper Quest Exploration Inc. hinsichtlich ihrer Fähigkeit, das Kitimat-Projekt voranzubringen und zu priorisieren, den Zeitpunkt, den Umfang und die möglichen Ergebnisse geplanter geophysikalischer Untersuchungen und Bohrprogramme sowie die erwarteten Vorteile der Partnerschaft des Unternehmens mit ExploreTech, einschließlich der Nutzung generativer KI, um Ziele zu verfeinern und die Bohrplanung zu unterstützen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen auch Aussagen über die Interpretation geophysikalischer und geologischer Datensätze, einschließlich Leitfähigkeits- und magnetischer Merkmale, die potenzielle Bedeutung historischer Bohrergebnisse in der Jeannette-Zone, die Möglichkeit, dass Jeannette eine periphere Mineralisierung eines größeren verborgenen Porphyrsystems darstellt, sowie das Potenzial für stärkere Mineralisierung näher an einem intrusiven Zentrum. Aussagen über Infrastrukturvorteile, Fortschritte bei Genehmigungen, Bedingungen auf den Rohstoffmärkten sowie den Ausblick für Kupfer und Gold sind ebenfalls zukunftsgerichteter Natur. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen, die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung und Materialien, günstige Wetter- und Zugangsbedingungen, den rechtzeitigen Erhalt von Genehmigungen und regulatorischen Freigaben, den fortgesetzten Zugang zum Projektgebiet, unterstützende Rohstoffpreise sowie die Genauigkeit und Relevanz historischer Informationen und der daraus abgeleiteten Interpretationen aus Bohrungen, Kartierungen, Geochemie, aeromagnetischen Daten, VTEM-Daten und KI-gestützten Modellierungsergebnissen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten erheblich abweichen können. Leser werden darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Explorations- und Interpretationsrisiken: Explorationsaktivitäten führen möglicherweise nicht zur Entdeckung wirtschaftlich nutzbarer Mineralisierung. Historische Informationen, Datensätze Dritter und frühere Bohrergebnisse können unvollständig, ungenau, nicht repräsentativ oder nicht mit aktuellen Berichtsstandards konform sein. Geophysikalische Reaktionen können nicht eindeutig sein und möglicherweise nicht wirtschaftliche Ursachen widerspiegeln, während sich geologische Interpretationen ändern können, sobald zusätzliche Daten erhoben werden. KI-gestützte Ergebnisse sind Interpretationswerkzeuge und können das Vorhandensein, die Größe, Geometrie, Tiefe, Kontinuität oder den Gehalt einer Mineralisierung möglicherweise nicht genau vorhersagen. Kontinuität, Gehalt, Mächtigkeit, Geometrie oder Tonnage der Mineralisierung können von den Erwartungen abweichen, und Oberflächen- oder historische Ergebnisse sind möglicherweise nicht repräsentativ für Gehalte in der Tiefe. Durchführungs- und Betriebsrisiken: Feldprogramme können durch Wetterbedingungen, Gelände, Zugangsbeschränkungen, Waldbrände, Umweltbedingungen, Verfügbarkeit von Ausrüstung, Leistung von Auftragnehmern, Störungen in Lieferketten oder Gesundheits- und Sicherheitsaspekte beeinflusst werden. Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder Änderungen geplanter Programme können auftreten, einschließlich der Möglichkeit, dass geophysikalische Untersuchungen oder Bohrungen nicht innerhalb der erwarteten Zeiträume abgeschlossen werden können. Genehmigungs- und regulatorische Risiken: Explorations- und mögliche zukünftige Entwicklungsaktivitäten unterliegen Genehmigungen, regulatorischen Zulassungen und laufenden Compliance-Anforderungen. Genehmigungen können Bedingungen, zeitlichen Einschränkungen, Verlängerungen, Änderungen, Konsultationsprozessen oder zusätzlichen Genehmigungen unterliegen. Regulatorische Entscheidungen oder administrative Prozesse können bestimmte Aktivitäten verzögern, einschränken oder verhindern oder Bedingungen auferlegen, die Kosten erhöhen oder den Umfang von Programmen begrenzen. Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken: Das Unternehmen könnte zusätzliche Finanzierung benötigen, um geplante Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Aktivitäten zu finanzieren. Es kann nicht garantiert werden, dass Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt verfügbar sein werden. Marktbedingungen, Investorenstimmung und Handelsliquidität können die Fähigkeit des Unternehmens beeinflussen, Kapital aufzunehmen, und können zu Volatilität des Aktienkurses, begrenzter Liquidität und breiten Geld-Brief-Spannen führen. Markt- und Rohstoffpreisrisiken: Die Preise für Kupfer, Gold und andere Metalle sind volatil und unterliegen globalen wirtschaftlichen Bedingungen, Zinssätzen, Währungsbewegungen und geopolitischen Faktoren. Ein anhaltender Rückgang der Metallpreise könnte das Interesse von Investoren verringern, den Zugang zu Kapital einschränken, Explorationsaktivitäten reduzieren oder die Wahrnehmung des Projektpotenzials und der Wirtschaftlichkeit negativ beeinflussen. Titel-, Besitz- und Gemeinschaftsrisiken: Die Interessen des Unternehmens an seinen Mineralclaims unterliegen Anforderungen an Claim-Aufrechterhaltung, Gebühren, Einreichungen und möglichen Streitigkeiten. Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Steuern, Landnutzungsrichtlinien, Zugangsregeln oder Konsultationsrahmen können den Betrieb nachteilig beeinflussen. Beziehungen zu lokalen Interessengruppen, Behörden, Landnutzern und Gemeinden können Zeitpläne, Kosten und Zugang beeinflussen. Umwelt- und ESG-Risiken: Umweltverbindlichkeiten, Rekultivierungsverpflichtungen, sich entwickelnde ESG-Standards und Erwartungen der Öffentlichkeit können Kosten erhöhen oder Verzögerungen verursachen. Unerwartete Umweltprobleme können Aktivitäten einschränken, höhere Sicherheitsleistungen erforderlich machen oder zusätzliche Studien erfordern. Risiken im Zusammenhang mit Informationen Dritter: Bestimmte Informationen in diesem Bericht, einschließlich historischer Gehalte, technischer Interpretationen und Branchenkommentare, stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Es kann keine Gewähr für deren Genauigkeit oder Vollständigkeit übernommen werden. Hinweis an die Leser: Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen, unter anderem aufgrund der oben beschriebenen Risiken und Unsicherheiten sowie der in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschriebenen Faktoren. Mineralisierung auf benachbarten Grundstücken oder in vergleichbaren geologischen Umgebungen ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf Mineralisierung auf den Liegenschaften von Copper Quest. Das Unternehmen befindet sich im Explorationsstadium, und es besteht keine Gewissheit, dass Exploration zur Definition einer Mineralressource oder -reserve führen wird.

Offenlegung von Interessen und Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von hier genannten Wertpapieren ausgelegt werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage dessen, was Sie in einem Online- oder gedruckten Bericht lesen, einschließlich eines Berichts von Rockstone, insbesondere wenn es sich bei der Investition um ein kleines, wenig gehandeltes und nicht weithin bekanntes Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von der Zimtu Capital Corp. („Zimtu“), einer an der TSX Venture Exchange notierten Investmentgesellschaft, bezahlt. Ein Teil der Aufgaben des Autors bei Zimtu besteht darin, Unternehmen zu recherchieren und über jene zu berichten, in die Zimtu investiert ist. Auch wenn der Autor dieses Berichts also nicht direkt von Copper Quest Exploration Inc. („Copper Quest“) bezahlt wird, profitiert der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital Corp., von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktien von Copper Quest. Copper Quest bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und weitere Dienstleistungen. Laut Pressemitteilung vom 27. August 2025: „Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FRA: 3MX) („Copper Quest“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es eine Vereinbarung mit der Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) (FSE: ZCT1) („Zimtu“) unterzeichnet hat, wonach Zimtu Marketingdienstleistungen im Rahmen seines ZimtuADVANTAGE-Programms (https://www.zimtu.com/zimtu-advantage/) ab dem 1. September 2025 für eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten zu Kosten von 12.500 CAD pro Monat erbringen wird. Marketingvereinbarung: Das ZimtuADVANTAGE-Programm ist darauf ausgelegt, Chancen, Beratung, Marketing und Unterstützung bereitzustellen. Die Dienstleistungen umfassen Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Lead-Generierungskampagnen, Blogbeiträge, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Rockstone-Research-Berichte & -Distribution, Video-Pressemitteilungen sowie damit verbundene Marketing- und Awareness-Aktivitäten. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver, Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2. Zimtu ist erreichbar unter 604.681.1568 oder info@zimtu.com. Die Vergütung von Zimtu beinhaltet keine Wertpapiere des Unternehmens; zum Datum dieses Berichts hält Zimtu 2.633.333 Aktien des Unternehmens und 2.333.333 Warrants zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens.“ Der Autor hält Wertpapiere von Copper Quest und wird somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie profitieren. Dies stellt zudem einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann jederzeit ohne Ankündigung Wertpapiere von Copper Quest (oder vergleichbaren Unternehmen) kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher dürfen die in diesem Bericht enthaltenen Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung ausgelegt werden, sondern als Werbung. Dieser Bericht ist als werbliche Publikation zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die er erhalten oder in der öffentlichen Domäne gefunden hat, und die als zuverlässig erachtet werden. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due Diligence der erhaltenen oder in der öffentlichen Domäne gefundenen Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor dieses Berichts garantieren weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts noch deren Eignung für einen bestimmten Zweck. Schließlich garantieren Rockstone und der Autor nicht, dass eines der in diesem Bericht genannten Unternehmen die erwartete Entwicklung nimmt, und jegliche Vergleiche mit anderen Unternehmen können ungültig sein oder keine Wirkung entfalten. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht allen Bestimmungen des Haftungsausschlusses zustimmen, rufen Sie diese Website oder eine ihrer Seiten einschließlich dieses Berichts in Form eines PDF nicht auf. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts, unabhängig davon, ob Sie den Haftungsausschluss tatsächlich lesen, gelten Sie als mit diesem einverstanden. Die bereitgestellten Informationen sind bildend und allgemeiner Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Copper Quest Exploration Inc., Tradingview, Stockwatch und aus der öffentlichen Domäne. Das Titelbild wurde von 123rf.com bezogen und lizenziert.