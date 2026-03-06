    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Rüstungssektor haben sich am Freitag von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Die Aussicht auf noch lange andauernde geopolitische Konflikte nährt nun doch wieder das Interesse der Anleger an Werten wie Rheinmetall , nachdem der Kurs des Dax -Konzerns zuletzt auf ein Einmonatstief gefallen war. Am Freitag legten die Aktien um 2,6 Prozent zu. Am Vortag hatten sie erstmals seit Anfang Februar wieder unter 1550 Euro notiert. Vom 2000-Euro-Rekord im vergangenen Oktober sind sie weit entfernt.

    Noch dynamischer zeigten sich zu Wochenschluss die Aktien von Renk , die mit einem Anstieg um sieben Prozent einen Teil ihres Vortagsrückschlags aufholten. Deutlich um bis zu vier Prozent nach oben ging es außerdem für TKMS und Hensoldt . Gespannt wird im Sektor auf das Börsendebüt des U-Boot-Zulieferers Gabler gewartet, das für kommenden Montag vorgesehen ist. Wie zu Wochenschluss bekannt wurde, strebt mit dem Zulieferer Vincorion ein weiteres Branchenunternehmen an die Börse.

    Inmitten der andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten wird immer stärker darüber debattiert, ob zum Sturz der iranischen Regierung eine Bodenoffensive folgen muss. Erleichterung ist nicht in Sicht, denn Irans Streitkräfte haben knapp eine Woche nach Kriegsbeginn eine Ausweitung ihrer Gegenangriffe angekündigt. US-Kongressabgeordnete setzten derweil dem militärischen Vorgehen von US-Präsident Donald Trump im Iran keine Grenzen.

    Auch im Ukraine-Krieg ist keine Lösung in Sicht. Laut Jefferies-Expertin Chloe Lemarie hatten Nachrichten über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine zuletzt einige Sektorwerte unter Druck gesetzt. Ihrer Einschätzung nach bringt der Kursrückgang für Anleger aber neue Chancen mit sich. Im Luftfahrtbereich betonte sie daher am Freitag ihre Präferenz für den Verteidigungsbereich gegenüber dem zivilen Sektor./tih/nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 1.584 auf Tradegate (06. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -7,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,56 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +35,33 %/+37,13 % bedeutet.




