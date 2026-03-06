Beiersdorf nach dem Absturz: Geeignete Long-Hebel für Kurserholung

Obwohl die Nachfrage nach Hautpflegeprodukten im Jahr 2026 für eine gewisse Unsicherheit sorge, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs wegen der nach dem Kurseinbruch günstigen Bewertung mit einem Kursziel von 123 auf 110 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Beiersdorf-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 93 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 90 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ9G5P5, wurde beim Aktienkurs von 84,70 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.

Legt die Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat auf 93 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,65 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,996 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,996 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ6K7P8, wurde beim Aktienkurs von 84,70 Euro mit 0,71 – 0,72 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 93 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,50 Euro (+108 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 71,983 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 71,983 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE1EQ68, wurde beim Aktienkurs von 84,70 Euro mit 1,29 – 1,30 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 93 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,10 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.