WDH/Ölpreis steigt leicht - Brent auf Wochensicht über 18 Prozent höher

(Wortfehler im 1. Satz des 2. Absatzes berichtigt.)

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag nur noch leicht gestiegen. Nach den deutlichen Preissteigerungen der vergangenen Tage beruhigte sich die Lage damit erst einmal ein Stück weit. Am Vormittag wurde Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai zu 85,88 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt. Das ist ein halbes Prozent mehr als am Vortag.

Der Iran-Krieg und die Sorge vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormus bleiben bestimmende Themen am Ölmarkt. Am Vortag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent noch zeitweise über 86 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2024. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am vergangenen Wochenende hat sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als 18 Prozent verteuert.