TeamViewer - Aktienkurs springt nach oben +4,15 % - 06.03.2026

Mit einer Performance von +4,15 % konnte die TeamViewer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +0,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 4,7660€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TeamViewer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,53 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um +2,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine negative Entwicklung von -23,30 % erlebt.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,78 % 1 Monat -17,82 % 3 Monate -17,53 % 1 Jahr -63,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TeamViewer-Kursentwicklung: Die Mehrheit erwartet einen Boden um 4,50 €, Shorts sollen den Kurs deckeln; Eindeckungen könnten zu kurzfristigen Aufholbewegungen führen. Langfristig wird 2027 ein Kurs um 13 € diskutiert (PPA-bereinigt, KGV etwa 11–12). Zudem spielen MDAX-Abstieg, AQR-Short-Positionen und die Microsoft-Intune-Integration eine Rolle, die das Ökosystem stärkt und einen defensiven Moat schafft.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 827,20 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.