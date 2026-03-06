RENK Group - Aktie zieht deutlich an - 06.03.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +2,87 % bei RENK Group.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von +3,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 55,60€, mit einem Plus von +3,63 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -7,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -0,46 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,58 % 1 Monat +3,86 % 3 Monate +2,87 % 1 Jahr +43,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Abverkauf der RENK-Aktie und die Frage, ob fundamentale Stärke, Diversifikation jenseits von Panzergetrieben und eine Produktionsausweitung die Kurse stützen. Trotz positiver Zahlen und konservativem Ausblick 2026/27 wird der Wert als bereits stark eingepreist gesehen. Es diskutieren einige Kursziele um die 60 €, andere erwarten baldige Erholung, während Zweifel an der Börsenbewertung bleiben.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,56 Mrd. € wert.

Aktien aus dem Rüstungssektor haben sich am Freitag von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Die Aussicht auf noch lange andauernde geopolitische Konflikte nährt nun doch wieder das Interesse der Anleger an Werten wie Rheinmetall , nachdem der Kurs des …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Viele hatten vor einem Jahr gedacht, mit den neuen Plänen der Bundesregierung und der veränderten Gesamtsituation würden Aktien aus dem Verteidigungssektor wie die RENK Group rasante Umsatz- und Gewinnanstiege zeigen. Doch mit „rasant“ wird es bislang nichts.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.