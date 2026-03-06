TKMS Aktie steigt auf 95,10€ - 06.03.2026

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der TKMS Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +34,09 %.

Die TKMS Aktie konnte bisher um +2,81 % auf 95,10€ zulegen. Das sind +2,60 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 95,10€, mit einem Plus von +2,81 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -3,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +38,22 % gewonnen.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,37 % 1 Monat +1,32 % 3 Monate +34,09 % 1 Jahr -4,09 %

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,03 Mrd. € wert.

Aktien aus dem Rüstungssektor haben sich am Freitag von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Die Aussicht auf noch lange andauernde geopolitische Konflikte nährt nun doch wieder das Interesse der Anleger an Werten wie Rheinmetall , nachdem der Kurs des …

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.