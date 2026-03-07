+7.728% in 3 Jahren mit dem 'Amazon der Autos' – Aus $1.000 wurden $77.280!

Tatsächlich hat Carvana sich zu einer der spannendsten Aktien-Storys der letzten Jahre entwickelt. Vom fast gescheiterten Unternehmen im Jahr 2022 zum Börsengewinner – diese Entwicklung ist nichts weniger als spektakulär. Was steckt hinter diesem unglaublichen Turnaround? Und was bedeutet das für Investoren, die heute noch einsteigen wollen?

Wer hätte das gedacht? Anfang 2023 kostete eine Carvana-Aktie an der Nasdaq nur 4,23 US-Dollar, und heute, nur drei Jahre später, liegt der Kurs bei unglaublichen 331,16 US-Dollar. Ein Anstieg von 7.728 Prozent in nur drei Jahren! Zur Verdeutlichung: Wer vor drei Jahren Carvana-Aktien für 1.000 US-Dollar kaufte und diese bis heute hielt, dessen Investment wäre heute 77.280 US-Dollar wert.

Vom Höhenflug zum Crash:

Carvana wurde 2012 von Ernest Garcia III gegründet und machte sich schnell einen Namen, als es den Gebrauchtwagenkauf auf den Kopf stellte. Während andere noch auf klassische Autohäuser setzten, konnte Carvana mit seiner innovativen Online-Plattform und markanten "Autoautomaten" eine ganz neue Generation von Käufern ansprechen. Die Vision: Gebrauchtwagen einfach online kaufen – schnell, bequem und ohne Umwege. Die Aktie des Unternehmens ging 2017 an die Börse und stieg schnell zu einem Liebling der Anleger auf. Doch die Geschichte von Carvana ist nicht nur eine der unaufhörlichen Erfolgswelle, sondern auch eine der tiefen Täler.

Trotz des anfänglichen Wachstums erlebte Carvana 2022 einen dramatischen Rückschlag. Das Unternehmen kämpfte mit einer massiven Schuldenlast, einem stagnierenden Markt und einer sinkenden Nachfrage. Viele Analysten prophezeiten bereits das Ende für das Unternehmen, dessen Geschäft durch die Kombination aus Überexpansion und Marktkrise in Schieflage geriet. Doch genau hier begann der wahre Wendepunkt.

Das Comeback: Eine unglaubliche Wendung!

Carvana ließ sich nicht beerdigen. Stattdessen nahm das Unternehmen eine drastische Wende. Dank erheblicher Kostensenkungen und einem fokussierten Umbau seiner Geschäftsstrategie gelang es Carvana, wieder auf die Beine zu kommen. Der Fokus lag nun nicht mehr auf schnellem Wachstum, sondern auf nachhaltiger Profitabilität. Mit dieser Strategie brachte Carvana sein Geschäftsmodell zurück auf Kurs. Und das spiegelte sich auch an der Börse wider.

Seit Anfang 2023 ist die Aktie um unfassbare 7.728 Prozent gestiegen. Die Anleger, die damals noch skeptisch waren, blicken nun auf einen der beeindruckendsten Börsenerfolge der letzten Jahre zurück. Carvana hat es geschafft, sich von einem nahezu bankrotten Unternehmen zu einem aufstrebenden Börsenliebling zu entwickeln – ein wahres Comeback. Doch die Frage bleibt: Was kommt als Nächstes?

Der Blick nach vorne: Carvana als Branchenführer?

Jetzt, wo das Unternehmen wieder auf solidem Kurs ist, stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Carvana wird nicht nur das "Amazon der Autos" genannt, sondern hat sich auch als ernstzunehmender Wettbewerber etabliert. Die Frage, die sich stellt: Hat Carvana das Zeug dazu, die gesamte Autoindustrie zu revolutionieren?

Der Wettbewerb im Online-Autohandel wird härter, aber Carvana hat die Ressourcen und das Innovationspotenzial, um an der Spitze zu bleiben. Sollte das Unternehmen in der Lage sein, seine Profitabilität weiter zu steigern und in neue Märkte zu expandieren, könnten die kommenden Jahre genauso beeindruckend werden wie die letzten drei.

Tatsächlich empfiehlt derzeit laut S&P Global Market Intelligence die Mehrheit der Analysten die Aktie zum Kauf: 18 empfehlen den Kauf, 6 raten zum Halten und nur einer zum Verkauf.

Doch wie immer gilt: Vergangene Renditen sind kein sicherer Indikator für zukünftige Entwicklungen. Auch wenn Carvana in den letzten Jahren eine atemberaubende Performance von +7.728 Prozent hingelegt hat, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sich diese Entwicklung in der Zukunft fortsetzt. Die Börse ist bekannt für ihre Unvorhersehbarkeit, und selbst erfolgreiche Unternehmen müssen sich ständig neuen Herausforderungen stellen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

