Lanxess Aktie mit Kurssturz - 06.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,61 % verliert die Lanxess Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Lanxess Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,45 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,515€, mit einem Minus von -7,61 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Lanxess Verluste von -16,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lanxess auf -18,22 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,23 % 1 Monat -26,98 % 3 Monate -16,71 % 1 Jahr -54,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Lanxess vor allem um Kursentwicklung und Bewertung. Der Kurs verweilt derzeit in Tiefstbereichen um 14–16 Euro, mit Diskussionen über weitere Verluste. Short-Positionen wurden mit ca. 25% genannt. Es wird auch über fundamentale Signale, Envalior-Verkauf und Advent-Erwerbsrechte in der Zukunft spekuliert. News zu Zahlen belasten die Aussicht. Goldman Sachs sah Sell mit Kursziel 23 Euro; Dividende von 0,10 Euro wird erwähnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd.EUR € wert.

Nach den starken Verlusten seit Wochenbeginn hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag zunächst stabilisiert. Der Leitindex Dax legte um 0,8 Prozent auf 24.010 Punkte zu; die Wochenbilanz ist mit einem Minus vom 5 Prozent aktuell tiefrot. Für …

Der Spezialchemiekonzern Lanxess wird seine Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht in diesem Jahr an den Joint-Venture-Partner Advent verkaufen. Der Finanzinvestor habe Lanxess diese Entscheidung mitgeteilt und sich dabei auf den …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,36 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,46 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,00 %. Covestro verliert -0,20 %

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.