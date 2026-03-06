    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Arbeitsplätze in Gefahr

    457 Aufrufe 457 0 Kommentare 0 Kommentare

    "KI-Weltuntergang läuft schon" – Stratege warnt vor Job-Kahlschlag

    Der Société-Générale-Stratege Albert Edwards sieht die KI-Krise bereits in vollem Gange. Arbeitsplätze verschwinden, Einkommen stagnieren und der Konsum könnte bald einbrechen.

    Arbeitsplätze in Gefahr - "KI-Weltuntergang läuft schon" – Stratege warnt vor Job-Kahlschlag
    Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer Unkel

    Der Société-Générale-Stratege Albert Edwards warnt, dass die wirtschaftlichen Folgen der künstlichen Intelligenz früher eintreten könnten als von vielen Investoren erwartet. Während einige Marktbeobachter eine KI-bedingte Wirtschaftskrise erst gegen Ende des Jahrzehnts prognostizieren, sieht Edwards die Entwicklung bereits heute im Gange. "Das KI-Makro-Weltuntergangsszenario ist nicht für 2028 vorgesehen. Es ist bereits jetzt Realität!", schreibt er in seinem aktuellen Strategiebericht.

    Seit der Einführung von ChatGPT im November 2022 habe KI die Rallye am US-Aktienmarkt maßgeblich befeuert und den S&P 500 auf Rekordstände getragen. Gleichzeitig sieht Edwards jedoch zunehmend negative Nebenwirkungen für den Arbeitsmarkt. Seiner Einschätzung nach ersetzt KI bereits Arbeitsplätze und bremst damit das Beschäftigungswachstum, obwohl die Wirtschaft insgesamt weiter wächst.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.311,78€
    Basispreis
    3,86
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.346,75€
    Basispreis
    5,15
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders kritisch bewertet der Stratege die Entwicklung beim Konsum, der bislang als wichtigste Stütze der US-Wirtschaft gilt. Die US-Verbraucherausgaben wachsen aktuell um fast drei Prozent, während das reale verfügbare Einkommen seit rund sechs Monaten stagniert. Für Edwards ist das ein Warnsignal: Der amerikanische Verbraucher finanziere seine Ausgaben zunehmend aus Ersparnissen.

    Tatsächlich ist die Sparquote in den USA auf nur noch 3,6 Prozent gefallen – ein Niveau, das zuletzt während der Immobilienboomphase 2006 erreicht wurde. Edwards hält es für unwahrscheinlich, dass die Haushalte ihre Ersparnisse weiter reduzieren können. "Ein weiterer starker Rückgang der (Sparquote) ist von diesem sehr niedrigen Niveau aus unwahrscheinlich, was meine Ansicht untermauert, dass wir auf eine KI-bedingte Konsumkrise zusteuern", schreibt er.

    Besonders besorgniserregend sei, dass sich die Auswirkungen nicht mehr nur auf den Technologiesektor beschränkten. Inzwischen würden auch Branchen wie Versicherungen, Fondsmanagement oder Logistik zunehmenden Druck spüren. Für junge Menschen zeichnet Edwards sogar ein ungewöhnlich düsteres Bild: Wenn er heute noch einmal 18 Jahre alt wäre, würde er "die Universität ganz überspringen und Elektriker werden", statt sich für Berufe mit unklaren Perspektiven zu verschulden.

    Auch für die Geldpolitik erwartet Edwards Konsequenzen. Während einige Ökonomen argumentieren, dass KI-bedingte Produktivitätsgewinne langfristig zu höheren Zinsen führen könnten, schließt er sich der Einschätzung des designierten Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh an. Sollte sich die Konsumschwäche verstärken, könnten die Zinsen deutlich stärker fallen als derzeit am Markt erwartet.

    Vor diesem Hintergrund positioniert sich Edwards ausgesprochen defensiv. In der Vermögensallokation der Société Générale sind Aktien aktuell mit rund 30 Prozent deutlich untergewichtet, während Anleihen mit etwa 50 Prozent und Bargeld mit rund 20 Prozent stärker gewichtet sind. Für Edwards ist klar: Die Risiken einer KI-getriebenen wirtschaftlichen Abkühlung zeigen sich bereits jetzt – und der Verbraucher bleibt dabei das "schwächste Glied".

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7095,14Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Arbeitsplätze in Gefahr "KI-Weltuntergang läuft schon" – Stratege warnt vor Job-Kahlschlag Der Société-Générale-Stratege Albert Edwards sieht die KI-Krise bereits in vollem Gange. Arbeitsplätze verschwinden, Einkommen stagnieren und der Konsum könnte bald einbrechen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     